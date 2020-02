SV Mering: Starker Auftritt auf Kunstrasen

Plus Mit dem 3:1 gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg beendet das Team von Trainer Ajet Abazi endlich eine „schwarze Serie“.

Eine Woche nach dem 0:8 beim Regionalligisten Heimstetten zeigten die Landesliga-Fußballer des SV Mering auf dem Gersthofer Kunstrasen ein anderes Gesicht. Besser aufgestellt als in der Vorwoche feierte das Team von Trainer Ajet Abazi gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg einen 3:1-Sieg. Damit beendeten die Meringer auch eine „schwarze Serie“ – denn in den letzten acht Punktspielen gegen die Augsburger hatte es bei nur zwei Unentschieden sechs Niederlagen für den MSV gesetzt.

Für Trainer Abazi zählt nur die Gegenwart

„Es interessiert mich nicht, wie Mering in den letzten Jahren gegen g Türkspor gespielt hat, für mich zählt die Gegenwart“, meinte Merings Trainer Ajet Abazi. Der wollte das Ergebnis auch nicht überbewerten. „Resultate sind noch zweitrangig. Die Mannschaft hat vieles richtig gemacht, läuferisch und kämpferisch überzeugt und die Tore auch schön herausgespielt“, so der Meringer Coach. Drei Treffer fielen bereits in der ersten Viertelstunde. Raphael Steidl und der wiedergenesene Manuel Utz machten aus dem 0:1 von Giovanni Goia aus der achten Minute ein 2:1 für den MSV.

Es gibt noch Verbesserungsbedarf

Abazi sah aber logischerweise auch noch Dinge, die verbessert werden müssen – und daran werde man arbeiten, versprach er. „Alles in allem war es ein guter Test, keiner hat sich verletzt“, lautete sein Fazit. Beide Mannschaften wechselten häufig und die Augsburger machten vor allem nach dem Seitenwechsel viel Druck. Dabei konnte sich MSV-Keeper Julian Baumann einige male auszeichnen. Einen der vereinzelten Meringer Nadelstiche veredelte schließlich Harald Kerber zum 3:1.

Tore 0:1 Goia (8.), 1:1 Steidl (10.), 2:1 Utz (12.), 3:1 Kerber (88.) – Zuschauer 70