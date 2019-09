20:27 Uhr

Spiel des TSV Friedberg wegen Verletzung unterbrochen

Für den TSV Friedberg war gegen Heimertingen mehr drin als die 1:2-Niederlage. In letzter Minute verpasst Bülles den Ausgleich.

Von Otmar Selder

Aufregung gab es genug beim Bezirksligaspiel des TSV Friedberg gegen Heimertingen. Am Schluss stand eine bittere 1:2-Niederlage der Gastgeber.

TSV Friedberg: Unterbrechung wegen Verletzung nach fünf Minuten

Die Partie wurde bereits nach fünf Minuten für eine knappe halbe Stunde unterbrochen, weil Gästespieler Niklas Tanner sich ohne gegnerische Einwirkung so schwer verletzte, dass das Rote Kreuz und ein Notarztteam das Spielfeld betraten und ihn abtransportieren mussten. Der Schreck fuhr aber offenbar den Friedbergern mehr in die Glieder, denn die Akteure vom FC Heimertingen wirkten in der ersten Halbzeit frischer und führten nach einer Viertelstunde nicht unverdient mit 1:0.

Wieder, wie schon in Babenhausen, hatten die Friedberger die Zeit vor der Pause verschlafen. Denn Chancen wurden trotz großen Bemühens praktisch keine herausgespielt. Zu sicher stand die Heimertinger Abwehr mit Zwei-Meter-Mann Florian Egle im Tor und dem Aufräumer, Spielertrainer Christoph Amann.

Pietruska trifft für den TSV Friedberg nach einer Ecke

Laut TSV-Trainer Ali Dabestani tat man schlicht zu wenig für die Offensive. Erst als die Gäste durch Dominik Breher nach einem Schnitzer von Bas in Führung gingen, änderte Dabestani das System in eine Viererkette und ersetzte Philipp Boser durch den offensiveren Patrick Bülles. Die Friedberger hielten jetzt dagegen, hatten es aber weiterhin schwer. Marcel Pietruska wurde von seinem Gegenspieler aufmerksam bewacht.

Mit Marco Mladenovic und Volldampf kamen die Friedberger aus der Kabine. Plötzlich schien das Spiel zu kippen: Drei Großchancen in den ersten Minuten nach dem Pausentee deuteten dies an. Doch die Defensive der Heimertinger stand – bis zur 70. Minute, in der hätte Bunk den Ausgleich erzielen müssen. Aber fünf Minuten später wurden die eifrigen und immer stärker werdenden Friedberger belohnt. Nach einem Eckball zirkelte Pietruska das Leder flach am Keeper vorbei ins Netz.

Friedberg verliert unglücklich gegen Heimertingen

Jetzt wollte man aus Friedberger Sicht das Maximum erreichen, nämlich die drei Punkte. Kevin Seifert wurde für Bunk ins Rennen geworfen und die Offensive damit weiter verstärkt. Doch die cleveren Heimertinger verdarben den Friedbergern einen schönen Spätsommerabend. Bei einem Konter zwei Minuten vor Schluss, köpfte Wolfgang Dodel humorlos das 1:2. Den durchaus verdienten Punkt für die Platzherren verpasste in der 90. Minute Patrick Bülles, der völlig freistehend am Tor vorbei zielte und danach am liebsten im Erdboden versunken wäre.

TSV Friedberg Zimmermann, Bas, Boser (23. Bülles), Winter, Pfeifer, Franz (46. Mladenovic), Bamario, Rajc, Pietruska, Fischer, Bunk (84. Seifert) – Tore 0:1 Breher (23.), 1:1 Pietruska (75.), 1:2 Dodel (84.). – Schiedsrichterin Barbara Karmann – Zuschauer 120

