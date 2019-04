22.04.2019

Spitzenreiter TSV Friedberg strauchelt wieder

Es will in diesem Frühjahr einfach nicht laufen für den TSV Friedberg, der diesmal der DJK Langenmosen mit 0:1 unterlag. Auch in dieser Szene gab es für Marco Mladenovic kein Durchkommen.

Der TSV Friedberg verliert zu Hause gegen Langenmosen. Auch Rinnenthal kommt gegen Gerolsbach nicht über ein Unentschieden hinaus.

Von Otmar Selder und Markus Pfaffenzeller

Der TSV Friedberg scheint langsam Angst vor der eigenen Courage zu bekommen: Der Kreisliga-Spitzenreiter verlor zu Hause gegen Langenmosen mit 0:1, wahrte aber seinen Vorsprung, weil auch die Konkurrenz im Titelrennen samt und sonders ebenfalls patzte. Der BC Rinnenthal kam daheim gegen Gerolsbach nicht über ein 1:1 hinaus.

TSV Friedberg - Langenmosen 0:1 Die Meisterschaft bleibt spannend, weil der Tabellenführer TSV Friedberg überraschend zu Hause nach einer schwachen Leistung der DJK Langenmosen mit 0:1 unterlag. Die Entscheidung fiel durch einen nach Ansicht der Friedberger äußerst umstrittenen Foul-Elfmeter, den die Gäste durch Andreas Mayr in der 55. Minute verwandelten. Dabei hätte bis dahin die Partie aber längst zugunsten der Dabestani-Elf entschieden sein müssen. Denn eine Halbzeit lang spielten Pietruska, Raic, Bytyqi und Co. mit Pressing und sie brachten auch gute Spielzüge und echte Chancen zustande. Simon Bunk, Marcel Pietruska und Bülles hatten die Führung in einer bis dahin farbigen Partie mehrere Male auf dem Fuße. Doch die Gäste aus Langenmosen versteckten sich nicht und kamen nach der Pause sogar mit einer frechen Vorstellung zurück. Die Partie drehte sich, Friedberg gewann nahezu keine Zweikämpfe mehr und die Unzufriedenheit war in Dabestanis Gesicht abzulesen. Nach dem Elfmeter gab es kein Aufbäumen und stattdessen Ballverluste im Mittelfeld. Der durch die Einwechslung von Mladenovic und Baur erwartete Ausgleich blieb aus und die Gäste waren zweimal sogar dem zweiten Tor näher.

TSV Friedberg Zimmermann; Bytyqi, Winter, Boser, Pfeifer, Bamario, Franz (75. Kain), Pietruska, Bunk, Bülles (56. Baur), Rajc (56. Mladenovic). – Tor 0:1 Andreas Mayr (55./FE). – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Felix Scherer (Burtenbach).

Wieder kein Heimsieg

Rinnenthal – FC Gerolsbach 1:1 Der BC Rinnenthal wartet auch nach dem vierten Heimspiel in diesem Frühjahr auf den ersten Heimsieg. Dabei hatte er durchaus schon in der Anfangsphase Chancen durch Stadler und Surauer. Die Gäste waren bemüht und zweikampfstark, spielerisch aber harmlos. Aber auch der BCR brachte in Halbzeit eins nur mehr wenig zustande, auch Markus Rolle und Elias Bradl konnten ihre Chancen nicht verwerten. Nach der Pause waren gerade zehn Sekunden gespielt, als sich Markus Knöferl nach einer Notbremse an Rinnenthals Elias Bradl die Rote Karte abholte. Wenig später eine ähnliche Szene – nur diesmal im Strafraum. Wieder war Elias Bradl von den Beinen geholt worden, doch der Pfiff von Schiedsrichterin Barbara Karmann blieb aus. Rinnenthal machte in Überzahl Druck, ohne aber zu etwas Zählbarem zu kommen. In der 66. Minute vergab Gerolsbachs Alexander Tyroller eine schöne Hereingabe von Limmer kläglich. In der Schlussphase verflachte die Partie zusehends und Gerolsbach kam zu Möglichkeiten: Eine davon nutzte der eingewechselte Oldie Sascha Brosi aus kurzer Distanz in der 81. Minute zum 0:1. Der BCR warf nochmals alles nach vorn – mit Erfolg. In der 84. Minute verwertete Alex Demel ein Zuspiel von Friedl zum 1:1-Ausgleich. In der 82. Minute sah Rinnenthals Markus Roppel Gelb-Rot, in der 86. Gerolsbachs Bernd Probsdorfer.

BCR Fuhrmann, Schmidt (70. Demel), Roppel, Greinbold, Raabe, Graf, Oswald, Stadler (70. Schlatterer), Rolle, Surauer (46. Friedl), Bradl – Tore 0:1 Brosi (81.), 1:1 Demel (84.) – Rote Karte Knöferl (FCG/46./Notbremse) – Gelb-Rot Roppel (BCR/82.), Probsdorfer (FCG/86.) – Schiedsrichterin Barbara Karmann (Neuburg) – Zuschauer 150

