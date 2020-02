11:27 Uhr

Turniersieg für Merchinger Talent

David Hoksch triumphiert bei einem Bezirksranglistenturnier.

Von Jürgen Scharnagl

Die Tischtennisabteilung des TSV Merching durfte sich übereinen tollen Turniersieg der Jugend beim Bezirksranglistenturnier freuen.

Mit David Hoksch und David Galbas schickte die ambitionierte Merchinger Nachwuchsförderung unter der Leitung und Betreuung von Nachwuchskoordinator Matthias Annasenz zwei ihrer Toptalente ins Bezirksranglistenturnier in Königsbrunn. Dabei zeigten beide Jugendspieler im Top-Six-Modus „Jeder gegen Jeden“ hervorragende Leistungen. David Galbas platzierte sich am Ende mit 3:2 Siegen auf einem guten vierten Platz. Wie hoch dieses Ergebnis einzuordnen ist, zeigt die Tatsache, dass auch der Zweit- und Drittplatzierte 3:2 Siege aufzuweisen hatten und lediglich das Satzverhältnis über die Plätze auf dem Treppchen entschied.

Konstante Leistung gezeigt

Über allem jedoch stand der Turniersieg von David Hoksch. Nach Ranglistenpunkten auf Platz sechs gesetzt zeigte sich Hoksch hoch motiviert und setzte seine Gegner mit seinem aggressiven Angriffstischtennis unter Dauerdruck. Erfreulich war die Konstanz, mit der er sein Talent im gesamten Turnierverlauf zeigen konnte, was wiederum auch seinem Trainingsfleiß geschuldet ist. Lediglich der am Ende Turnierfünfte Wiedemann ( TV Dillingen) konnte ihm Paroli bieten und so stand am Ende der verdiente und umjubelte Erfolg für David Hoksch mit 4:1 Siegen bei diesem hochklassig besetzten Turnier.

Team bleibt ungeschlagen

Auch in der Jugend-Bezirksoberliga läuft es prima für Merchings Jungs. Nach der verlustpunktfreien Vorrundenmeisterschaft blieben David Galbas, Johannes Steinhart und David Hoksch auch im ersten Rückrundenspiel ungeschlagen. Zwar musste das Team mit dem 5:5 beim direkten Verfolger TV Dillingen III den ersten Verlustpunkt hinnehmen, doch steuert der Merchinger Nachwuchs weiterhin unbeirrt auf Meisterkurs.

