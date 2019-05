21:30 Uhr

Viele Spitzenplätze für die DJK Friedberg

Auch die Kälte kann die Friedberger bei der Saisoneröffnung nicht bremsen. Nela Lehmann ist zweimal Erste.

Von Karin Wiegmann

Anfang Mai stehen für die Leichtathleten traditionell die ersten Wettkämpfe in der Freiluftsaison an. Beim Werfertag in Neusäß testeten die Athletinnen und Athleten der DJK Friedberg ihren derzeitigen Leistungsstand beim Speerwerfen und Kugelstoßen und überzeugten auf Anhieb.

Viola Vitting in der U20 ließ den Speer auf 28,50 Meter segeln und stieß die Kugel auf gute 9,58 Meter, damit wurde sie zweimal Erste. Sabrina Mayer in der U18 verbuchte ordentliche 24,81 Meter mit dem Speer (Platz zwei) und erreichte 8,89 Meter im Kugelstoßen (Platz drei). Anna-Luisa Spatz (U18) bewies mit 24,53 Meter im Speerwurf als Drittplatzierte ihre Mehrkampfqualitäten. Beim Springertag zeigte sie auch im Weitsprung mit 4,52 eine ordentliche Leistung und wartete mit einer Bestleistung von 1,40 Meter im Hochsprung und Platz eins auf. Simon Schlesing in der M11 knackte erstmals mit 4,02 Metern die Vier-Meter-Marke im Weitsprung und siegte damit. Auch Theresa Weighardt in der W10 und Ida Weighardt in der W12 zeigten mit 3,12 Meter (zweiter Platz) bzw. 3,68 Meter sehr gute Leistungen.

Widrige Bedingungen in Schwabmünchen

Äußerst widrige und kalte Bedingungen herrschten bei der Bahneröffnung in Schwabmünchen. Julius Weber (M12) und Marie Buchmann (W10) traten das erste Mal bei einem Wettkampf überhaupt an und zeigten außerordentliche Ergebnisse. Julius lief die 75 Meter in 10,73 Sekunden und wurde dabei Erster. Auch mit 30 Meter im Ballwurf überzeugte er. Marie gewann über 50 Meter in 8,69 Sekunden und wurde jeweils Zweite im Ballwurf mit 18 Meter und über 800 Meter in 3:23,23 Minuten. Hleb Kharkovets (M11) dominierte mit 2:50,20 Minuten die 800 Meter in seiner Altersklasse und wurde mit 8,36 Sekunden über 50 Meter Dritter und im Ballwurf mit 37 Meter Vierter.

Die Leistungsgruppe der DJK überzeugt

Auch die Leistungsgruppe der Jugend der DJK Friedberg trotz Kälte gute Leistungen, die auf eine erfolgreiche Saison hoffen lassen. Sabrina Mayer lief die 100 Meter in der weiblichen U18 in 13,11 Sekunden. Auch über die 100 Meter Hürden ließ sie mit guten 15,77 Sekunden aufhorchen. Beide Male stand sie am Ende ganz oben in der Ergebnisliste. Anna Spatz sprintete die 100 Meter in 13,51 Sekunden und wurde in 16,27 Sekunden über die Hürden Dritte. Im Speerwurf steigerte sie sich auf 26,70 Meter. Für beide waren dies neue persönliche Bestleistungen. Nela Lehmann bei den Frauen erreichte beim Kugelstoßen 10,87 Meter und warf den Speer auf 33,60 Meter, was jeweils Platz eins bedeutete. Ahmed Tamam lief über die 800 Meter zum Saisonauftakt 2:11,84 Minuten und belegte damit Platz zwei in der männlichen Jugend U20.

