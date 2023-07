Friedberg-Stätzling

08:00 Uhr

Die Stärken der Stätzlinger: So starten sie in die Saison

Die Fußballer des FC Stätzling zeigten in der vergangenen Saison gute Leistungen. Hier Elia Giordanelli (grünes Trikot) während des Spiels gegen den TSV Nördlingen II.

Plus Auch in der neuen Saison werden die Fußballer des FCS in der Spitzengruppe der Bezirksliga Nord erwartet. Eine makellose Testspielbilanz unterstreicht die Qualitäten.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

4 - 3 - 3: Dieses Zahlentrio hat für den FC Stätzling große Bedeutung. Denn auf den Plätzen vier, drei und noch mal drei landeten die Fußballer dieses Vereins in den vergangenen Spielzeiten jeweils in der Endabrechnung der Bezirksliga Nord.

Stätzling gilt als Spitzenmannschaft

Damit klar zum Ausdruck: Es handelt sich um eine echte Spitzenmannschaft in dieser Klasse. Und darum darf man ihr auch in der neuen Runde einiges zutrauen, vielleicht sogar die Rückkehr in die Landesliga. Dieses Vorhaben verpasste man zuletzt nur knapp. Beachtlich war dabei nicht zuletzt der 2:1-Heimsieg im Endspurt der Saison gegen den späteren Meister aus Aindling.

