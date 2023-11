Fußball-A-Klasse

12:29 Uhr

Aindling II bleibt im Lechrain-Derby schadlos - Klingen gelingt Überraschung

Plus Der TSV Aindling II wird ungeschlagen Herbstmeister. Rinnenthal II und Sielenbach bleiben dran. die Wanderfreunde bringen Waidhofen erste Niederlage bei.

Von Reinhold Rummel

Am zwölften Spieltag hat es den SV Waidhofen in der A-Klasse Aichach erwischt. Der Spitzenreiter kassierte bei den Wanderfreunden Klingen die erste Saisonniederlage – darf sich aber dennoch Herbstmeister nennen. Ebenso der TSV Aindling II, der mit einem 3:1-Erfolg beim TSV Rehling sein Punktekonto auf 34 Zähler erhöhte und als einziges Team ohne Niederlage blieb. Die Verfolger aus Sielenbach und Rinnenthal II bleiben allerdings dran, wobei sich der BCR sehr schwer tat und sich am Ende bei seinem Torhüter bedanken konnte. Aufatmen kann der FC Laimering. In der A-Klasse Aichach kam der SV Obergriesbach I zu einem Kantersieg. Der BC Aichach II entschied das Derby gegen Kühbach für sich.

FC Laimering-Rieden – FC Affing II 3:1

