Fußball-A-Klasse

12:38 Uhr

Handelfmeter rettet Aindling II im Derby - Sielenbach patzt

Plus Der TVS Aindling II tut sich gegen den FC Affing II schwer. Der TSV Friedberg II schläg Verfolger TSV Sielenbach. Klingen und Obergriesbach bleiben dran.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

In der Ost-A-Klasse schaffte der TSV Aindling II in der Schlussminute den Siegtreffer im Derby gegen den FC Affing II. Verfolger TSV Sielenbach patzte dagegen überraschend. Der FC Laimering feierte einen wichtigen Dreier. In der A-Klasse Aichach machen der SV Obergriesbach und die Wanderfreunde Klingen Boden gut auf den Spitzenreiter.

A-Klasse Ost: Handelfmeter rettet Aindling II

TSV Aindling II – FC Affing II 1:0

