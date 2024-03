Abstiegskampf verschärft sich: Hollenbach und Zell ohne Punkte

Plus Trotz kämpferischer Leistung: Sowohl der SC Griesbeckerzell als auch der TSV Hollenbach unterliegen am Wochenende ihren Kontrahenten.

Wenig rosig war das Wochenende für Griesbeckerzell und Hollenbach. Beide Teams gingen am Wochenende ohne Punkte vom Feld – riskant, so mitten im Abstiegskampf. Und das, obwohl es Chancen gegeben hätte. Das sagen ihre Trainer zu den Leistungen ihrer Mannschaften.

Trotz einer kämpferisch guten Leistung des SC Griesbeckerzell gelang es dem Sportclub nicht, einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu erringen. Die Partie gegen den TSV Wertingen, die weitestgehend auf Augenhöhe verlief, wurde durch einen berechtigten Foulelfmeter kurz vor Schluss entschieden und endete mit 0:2.