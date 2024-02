Fußball-Bezirksliga

Baum verlängert beim FC Stätzling: Aufstieg ist das Ziel

Plus Trainer Emanuel Baum coacht auch in der kommenden Spielzeit den FC Stätzling. Ein Spieler droht länger auszufallen, dafür gibt es aber bereits Ersatz.

Von Sebastian Richly

Nur wenige Minuten soll das Gespräch laut Sportchef Manfred Endraß gedauert haben, dann stand fest: Trainer Emanuel Baum bliebt auch in der kommenden Saison Trainer beim FC Stätzling. Im kader gibt es dagegen Veränderungen und einen Langzeitverletzten.

Doch für Endraß ist entscheidend, dass Baum dem FCS erhalten bleibt. „Er hat die junge Mannschaft sehr gut im Griff. Sie folgen ihm und er hat das Vertrauen. Das passt einfach“, so der Abteiungsleiter, der seinen Coach lobt: „Sportlich läuft es sehr gut für uns und die Mannschaft entwickelt sich weiter. Wir sind froh, dass er sofort für eine weitere Saison zugesagt hat.“ Baum profitiere aktuell auch von seiner Zeit als Jugendtrainer beim FCS, in der er bereits viele seiner heutigen Spieler betreute. Über den TSV Schwaben Augsburg II und den Stadtrivalen TSV Friedberg zog es Baum im vergangenen Winter zurück nach Stätzling. „Er ist einer von uns, kennt den Verein in und auswendig. Wir haben auch gar nicht über Geld gesprochen, er wollte zu uns und wir ihn“, erinnert sich Endraß. Zur Winterpause liegt der FCS auf Platz zwei der Bezirksliga Schwaben Nord. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt bereits neun Punkte. Seit 13 Spielen ist Stätzling ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage setzte es Mitte August gegen den VfL Ecknach. „Der einzige Wermutstropfen ist, dass wir nicht Erster sind. Das liegt aber auch an der Stärke des Konkurrenten“, gibt Endraß zu. Auf dem Platz an der Sonne steht nämlich der TSV Wertingen, der aber mittlerweile nur noch einen Zähler auf die Stätzlinger Vorsprung hat. „Natürlich wollen wir unter die ersten zwei, alles andere wäre eine Enttöuschung. Wir würden schon gerne aufsteigen, daran werden wir alles setzen“, so Endraß.

