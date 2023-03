Der SV Mering startet mit einer Niederlage in die Frühjahrsrunde

Plus Mering kann das erste Spiel des Jahres nicht für sich entscheiden und verliert 0:1 gegen Olching. Trainer Ajet Abazi ärgert sich über einen vermeidbaren Fehler.

Im ersten Landesligaspiel des Jahres musste sich der SV Mering auswärts beim SC Olching mit 1:0 geschlagen geben. Nachdem man das Jahr 2022 mit einer 0:2 Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen abschloss, ist es für den MSV das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.