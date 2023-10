Herkulesaufgabe für Stätzling - Mering will Serie ausbauen

Der FC Stätzling muss im Spitzenspiel zum ebenfalls formstarken TSV Meitingen. Der SV Mering hat eine weite Reise vor sich. Dasing empfängt Friedberg.

Mit großen Schritten geht es bei den Bezirksliga-Fußballern in Richtung Halbzeit. Für den FC Stätzling steht dabei ein richtungsweisendes Duell an. Beim Duell beim TSV Meitingen treffen die beiden formstärksten Teams aufeinander. Eine starke Serie hat auch der SV Mering, der diese beim FC Oberstdorf ausbauen will.

Bezirksliga

FC Oberstdorf - SV Mering

Auch im Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren am vergangenen Wochenende war der SV Mering nicht zu stoppen. Durch den 3:0 Heimsieg ist der SV Mering damit seit elf Spielen ungeschlagen. Auch am Samstag um 14 Uhr auswärts beim FC Oberstdorf soll diese Serie unbedingt weitergehen. „Eine schwere Aufgabe“, meinte Merings Trainer Dominik Sammer. Die Meringer, die nach 13 Spielen nun 24 Punkte auf dem Konto haben und damit Platz vier belegen, sind im Spiel gegen den zwölft platzierten FC der klare Favorit. Die Gastgeber sind schwach in die Saison gestartet und haben nach Spieltag sechs ihren Trainer gewechselt. Zwar gab es am vergangenen Wochenende eine 3:0 Niederlage gegen den FC Thalhofen, doch Merings Trainer sieht beim Gegner eine deutliche Besserung.

Gegen Ottobeuren war der SV Mering nicht zu stoppen. Foto: Rudi Fischer

„Sie spielen seit dem Trainerwechsel eine gute Saison und konzentrieren sich auf die Fußball-Basics wie Laufbereitschaft und Zweikampfstärke. Gegen uns werden sie versuchen, auf ihrem eigenen Platz, der relativ klein ist, viel auf Umschaltsituationen zu spielen.“ Auch seine Mannschaft lobte Sammer: „Die Mannschaft macht sehr gute Arbeit im Training. Wir lernen immer wieder viel dazu und fördern unseren Siegeswillen.“ Zwar läuft es für den SV Mering vor allem auswärts optimal, denn in der Auswärtstabelle stehen die Gäste an der Spitze, zudem trifft in diesem Spiel die beste Defensive auf eine der offensivschwächsten Mannschaften, dennoch ist es für Sammer keine Selbstverständlichkeit.

„Es wird ein enorm ekliges Spiel, ein Geduldsspiel. Wir müssen versuchen früh in Führung zu gehen, wenn das nicht klappt, müssen wir Geduld bewahren und unsere Chancen nutzen. Wir wollen unsere Verfolgerrolle bestätigen.“ Für Sammer gilt es auf einiges zu achten: „Wir müssen seriös und engagiert auftreten und zudem eine enorme Energie auf den Platz bringen. Wir müssen offensiv druckvoll agieren und brauchen Durchschlagskraft.“ Personell gibt es nur eine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche: Jonas Niemi wird krankheitsbedingt ausfallen.

TSV Meitingen - FC Stätzling

Ein echtes Topspiel wartet am Sonntag um 15 Uhr auf den FC Stätzling, auswärts trifft man auf den TSV Meitingen. Während der FC Stätzling seit acht Spielen ungeschlagen ist und zuletzt drei Siege in Folge bejubeln konnte, hat der Gastgeber TSV Meitingen seine letzten fünf Spiele allesamt für sich entscheiden können. Auch in der Tabelle trennen die beiden Mannschaften nur drei Punkte. Für Stätzlings Trainer Emanuel Baum ist das Ziel klar: „Wir fahren nach Meitingen um zu gewinnen, um oben an Wertingen dranzubleiben. Vielleicht kann man am Ende auch mit einem Punkt leben, aber in erster Linie wollen wir definitiv gewinnen.“ Der TSV Meitingen ist in dieser Saison vor allem offensiv gefährlich und kann mit 30 Toren aus den bisher 13 Spielen den zweitbesten Sturm der Liga aufweisen.

Diese Stärke der Meitinger ist Baum bewusst und er sieht eine Schwachstelle. „Meitingen ist offensiv super besetzt. Sie haben mit Mateo Duvnjak einen der besten Spieler der Liga. Schaut man sich die Defensive an, ist da vielleicht was möglich. Sie haben bereits 21 Gegentore kassiert. Für uns ist es wichtig, die Leute vorn auszuschalten und uns auf unser Spiel zu konzentrieren.“ Der FC Stätzling weist derzeit mit lediglich elf Gegentoren nach 13 Spielen die beste Defensive auf, auch darauf möchte Baum im Spiel gegen den TSV Meitingen setzen.

„Wir wollen wie zuletzt defensiv gut stehen. Zudem müssen wir unsere Chancen nutzen und vielleicht mal wieder einen Standard verwerten. Wenn wir defensiv stabil stehen, reicht ja oft ein Tor, um als Sieger vom Platz zu gehen.“ Personell gibt es ein paar Veränderungen: Raffael Semke ist fraglich, die zuletzt angeschlagenen Vincent Stegmiller, Roland Ahndorfer und Robin Rösch konnten wieder mittrainieren und dürften im Kader stehen. Sicher ausfallen hingegen wird weiterhin Emanuel Blenk.

Kreisliga

TSV Dasing - TSV Friedberg

Nach dem so wichtigen Dreier bei der SG Stätzling II peilt der TSV Dasing die nächsten Zähler an. Am Samstag treffen die Autobahner auf den TSV Friedberg, die ihrerseits am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag landeten. Ebenfalls am Samstag ist der FCS II gefordert. Beim TSV Pöttmes benötigt die Elf von Trainer Christian Jauernig dringend Punkte, um nicht in die Relegationsränge abzurutschen. Nach oben schielt dagegen der BC Rinnenthal, der am Sonntag den FC Rennertshofen empfängt und den Rückstand auf die Spitzenplätze verkürzen kann. In der Kreisliga Augsburg ist der Kissinger SC bereits am Samstag zu Gast bei der TG Viktoria Augsburg. Ein Dreier ist für den TSV Merching Pflicht, der am Sonntag Schlusslicht Anhausen empfängt. (sry-)