Kontinuität beim SV Mering: Bezirksligist verlängert mit Trainer Dominik Sammer

Plus Die Fußballer des SV Mering gehen auch in die kommende Saison mit Trainer Dominik Sammer. Der Vorsitzende Georg Resch zeigt sich beeindruckt. Ein Talent kommt.

Von Sebastian Richly

Der SV Mering stellt bereits die Weichen für die kommende Saison. Auch dann wird der Trainer der Bezirksligamannschaft Dominik Sammer heißen.

Beim MSV ist man mit der Arbeit des 26-Jährigen sehr zufrieden. „Ich bin angenehm überrascht, wie er trotz seines jungen Alters die Dinge angeht. Er ist sehr engagiert und strukturiert. Am meisten imponiert mir, wie akribisch er die Trainingseinheiten vorbereitet“, so MSV-Vorsitzender Resch, der hinzufügt: „Es war ein schwieriges Jahr mit dem unglücklichen Abstieg. Nach so einem Umbruch besteht immer die Gefahr, dass man zusammenfällt, doch das ist nicht passiert.“ Einen großen Anteil schiebt Resch seinem Coach zu. „Er hat es geschafft, die jungen Spieler zu integrieren und weiterzuentwickeln. Man kann richtig zusehen, wie die Jungs besser werden“, so Resch, für den aber auch die sportliche Entwicklung passt.

