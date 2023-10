Fußball-Kreisklasse Augsburg

Ottmaring bejubelt dank Jugendtorwart und Eikelmann zweiten Saisonsieg

Plus Die Sportfreunde Friedberg marschieren in der Fußball-Kreisklasse Augsburg nach einem Sieg über Wulfertshausen weiter. Der SV Mering II gewinnt klar.

Die Sportfreunde Friedberg waren auch im zehnten Spiel der Fußball-Kreisklasse Augsburg nicht zu schlagen. Diesmal hatte Wulfertshausen im Stadtderby das Nachsehen. Mering II bleibt auf Tabellenplatz drei in Lauerstellung.

SF Friedberg – Wulfertshausen 3:0

Einen Heimsieg errangen die Sportfreunde Friedberg gegen Wulfertshausen. Die Gäste waren im Angriff harmlos. Doch auch die Hausherren spielten ihre Angriffe nicht immer konsequent genug zu Ende. So war es zweimal Max Obermeyer, dem in guter Schussposition das Quäntchen Glück im Abschluss fehlte. Erst ein Handelfmeter, sicher verwandelt zum 1:0 von Obermeyer, war der „Dosenöffner“ für die Sportfreunde. Danach gab es weitere Einschusschancen von Florian Haug sowie Max Obermeyer, ehe Florian Haug auf Pass von Obermeyer das vorentscheidende 2:0 gelang. Erneut war es Haug, der in der Nachspielzeit (93.) den 3:0-Endstand in einer von den Sportfreunden über weite Strecken dominierten Partie besorgte. (fse)

