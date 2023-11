Fußball-Kreisklasse

Inchenhofen siegt im Tospiel - Bachern bleibt dank Spielertrainer dran

Plus Der TSV Inchenhofen dreht das Spitzenspiel gegen den SV Ried und übernimmt Platz eins. Bachern bleibt dank Stiebel dran. Stotzard holt glücklichen Sieg.

Der TSV Inchenhofen stürmt weiter nach oben. Im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenführer SV Ried behielt Leahad mit 4:2 die Oberhand und kletterte nun an den Platz an der Sonne. Auch die Sportfreunde Bachern siegten mit 4:2 gegen den SV Echsheim-Reicherstein im Verfolgerduell und sorgten damit für beste Voraussetzungen für das Spitzenspiel am kommenden Wochenende in Inchenhofen. Knapp mit 1:2 mussten sich der TSV Hollenbach II (gegen Stotzard) und die SG Mauerbach (gegen DJK Gebenhofen) beugen. Der FC Gundelsdorf und TSV Kühbach trennten sich 1:1.

TSV Hollenbach II – DJK Stotzard 1:2

