Fußball Kreisliga Ost

vor 29 Min.

Aichach und Friedberg sorgen im Kreisderby für ein Spektakel

Plus Der TSV Friedberg verliert in einem hochklassigen Spiel der Fußball-Kreisliga Ost gegen Aichach. Rinnenthal hat das Siegen verlernt. Dasing ist jetzt Letzter.

Das große Landkreisderby entschied der BC Aichach für sich. Im kleinen Derby zwischen Stätzling II und Adelzhausen gab es keine Tore, auch weil ein sicherer Elfmeterschütze an einem U19-Torhüter scheitert. Die Partien waren sehr spannend, wie die knappen Ergebnisse zeigen.

TSV Friedberg – BC Aichach 2:3

Von einem „echten Spektakel“ sprach Friedbergs Abteilungsleiter Stefan Reisinger. Die Gastgeber gingen früh in Führung. Niklas Ohnemus störte den Aichacher Spielaufbau und setzte sich über die rechte Seite durch. In der Mitte sah er Nevzat Yilmaz, der den Torwart noch ausspielte und zum 1:0 traf. Danach drehte der BC Aichach auf. In der 22. Minute traf Marcus Wehren zum Ausgleich. Einen hohen Ball konnte die Friedberger Defensive nicht richtig klären und Wehren, schon ein. Neun Minuten später war es Leon Fischer, der nach einem erneut schwachen Klärungsversuch zur Stelle war und zum 2:1 für den BCA traf. Kurz nach dem Seitenwechsel meldete sich der TSV Friedberg zurück. Ricardo Anzano setzte sich mit einer schönen Einzelaktion über die linke Seite durch, zog in die Mitte und schloss unhaltbar zum 2:2 flach ins rechte Eck ab. Aichachs Torwart Tanay Boysaner hielt dann das Unentschieden fest. Nach einem Distanzschuss vom eingewechselten Leon Englstätter aus etwa 25 Metern fischte Boysaner den Ball aus dem Winkel. In Minute 59 sorgte Wehren mit seinem zweiten Tor für die erneute Aichacher Führung. Nach einer Flanke stand der Torjäger goldrichtig und köpfte ein. Etwa zehn Minuten vor Ende musste der TSV Friedberg dann zu zehnt gegen die Niederlage ankämpfen. Nach einem Foulspiel sah Yilmaz die Rote Karte. Am Ende warfen die Friedberger alles nach vorne. In der 90. Minute hatte der TSV die große Chance zum Ausgleich. Kapitän Philipp Boser bediente Victor Klier, der aber den Ball allerdings nicht über die Linie des leeren Tores brachte. „Ein sehr gutes Kreisligaspiel von beiden Mannschaften, die Zuschauer haben in diesem Derby einiges geboten bekommen. Schade, dass wir uns am Ende nicht mit einem Punkt belohnen konnten“, so Reisinger. (lost)

