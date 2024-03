Pöttmes und Rinnenthal teilen sich Punkte, Stätzling steckt eine Klatsche ein

Plus Ein zähes Ringen um die Punkte – und letztlich mussten sie sich Pöttmes und Rinnenthal als auch Aichach und Petersdorf teilen. Stätzling unterliegt haushoch.

Für Stätzling II hagelte es Gegentore: Gegen den SV Hammerschmiede zeigte das Team ein kurzes Aufbegehren, musste dann aber kapitulieren. Pöttmes und Rinnenthal trennen sich unentschieden, ebenso wie Aichach und Petersdorf.

Eine deutliche Niederlage musste die SG Stätzling II/Igenhausen im Auswärtsspiel bei dem SV Hammerschmiede hinnehmen. Insgesamt neun Tore bekamen die 90 Zuschauer beim 7:2 zu sehen. Bereits nach sieben Minuten traf Robin Winterhalter zur 1:0 Führung für die Hausherren. Auch in der 25. Minute war es Winterhalter, der mit seinem zweiten Treffer die Führung ausbaute. Robert Orban stellte in der 39. Minute auf 3:0 und sorgte damit für den komfortablen Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber genau dort weiter, wo sie vor der Halbzeit aufgehört hatten.