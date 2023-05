Fußball-Kreisliga

Rinnenthal knackt 60-Punkte-Marke: Spitzenspiel fällt ins Wasser

Plus Der BC Rinnenthal besiegt den BC Aichach und zieht mit dem SC Griesbeckerzell gleich. Dem TSV Inchenhofen gelingt im Kellerduell ein ganz später Treffer.

Der Meisterschaftskampf in der Kreisliga Ost spitzt sich zu. Das Spitzenspiel zwischen dem SC Griesbeckerzell und dem TSV Friedberg wurde aufgrund des Regens abgesagt. Der BC Rinnenthal nutzte seine Chance und schloss durch einen 2:1-Erfolg gegen den BC Aichach punktetechnisch zu den Zellern auf. Die Mannschaft der Stunde ist der TSV Pöttmes, der das Duell beim TSV Dasing knapp für sich entschied und nun endgültig alle Abstiegssorgen beiseitelegen kann. Für Echsheim wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Inchenhofen gelingt mit der letzten Aktion noch der Ausgleich im Kellerduell.

BC Rinnenthal - BC Aichach 2:1

Einen letztlich verdienten Heimsieg konnte der BC Rinnenthal gegen den BC Aichach einfahren. Am Ende machte es das Spitzenteam noch ein bisschen spannend, weil man bei besten Chancen nicht frühzeitig den Sack zumachte. Der BC Aichach war in der ersten Hälfte sehr präsent und ließ dem BCR nicht viel Raum und Möglichkeiten. Nachdem David Trinkl zunächst noch an Torwart Tanay Boysaner und der Latte scheiterte, verwertete Elias Bradl die Hereingabe von Tobi Friedl zur Führung. Nun kam der BCR zu einem leichten Übergewicht, doch die richtig guten Möglichkeiten ergaben sich nicht. Gleich nach dem Wechsel fiel die vermeintliche Vorentscheidung. Wieder konnte sich Trinkl über die linke Außenbahn durchsetzen, seinen Pass in die Mitte schob der eingewechselte Benni Engl aus kurzer Distanz in die Maschen. In der Folgezeit ließ der BC Rinnenthal Großchancen im Minutentakt ungenutzt. BCA-Keeper Boysaner faustete einen Schlenzer von Maxi Merwald aus dem linken Torgiebel und gleich darauf setzte Engl nach einer Ecke von Martin Oswald seinen Kopfball aus mittig an die Latte. In der 75. min setzte Merwald nach einem Solo den Ball aus kürzester Entfernung an das Außennetz. Nachdem kurz darauf Engl eine weitere hundertprozentige Chance nicht im Tor unterbrachte, kamen die Paarstädter doch noch zum Anschlusstreffer. Markus Winkler lief alleine in den Strafraum und ließ BCR-Torwart Manuel Ostermair mit seinem Schuss in die linke untere Ecke keine Abwehrchance. Der BCR brachte den knappen Vorsprung über allerdings über die Zeit. (lint)

