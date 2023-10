Fußball

Mering peilt erstes Sieg im neuen Stadion an - Stätzling trifft auf Ex-Coach

Plus Der SV Mering will ersten Sieg "zuhause". Der FC Stätzling bekommt es mit Gersthofen zu tun. Dort ist der Ex-Stätzlinger Andreas Jenik Trainer.

Heimspiele stehen für die Bezrikslgisten SV Mering und Fc Stätzling an. Beide wollen ihre nicht ganz so ideale Heimbilanz aufbessern. Für den FCS ist es nicht nur ein Derby.

Durch das 2:2 gegen den FC Wiggensbach ist der SV Mering zwar seit zehn Spielen ohne eine Niederlage, doch zuhause gewinnen konnten die Meringer nun seit über zwei Monaten nicht mehr. Dafür ist am Sonntag um 15 Uhr gegen den TSV Ottobeuren die passende Gelegenheit, dies zu ändern. „Wir wollen definitiv endlich mal wieder gewinnen und unsere Heimbilanz aufpolieren“, so Merings Trainer Dominik Sammer. Auswärts läuft es bisher gut für den MSV. 15 Punkte aus sieben Spielen stehen zu Buche. Zuhause sieht es ganz anders aus. Bisher konnten die Meringer in fünf Heimspielen lediglich sechs Punkte holen, auf dem eigenen Sportgelände möchte man nun wieder zu einer Macht werden. Insgesamt stehen für den SV Mering damit 21 Punkte aus zwölf Spielen und damit Platz vier auf dem Konto.

