Derbys satt: Hallenlandkreis startet mit starkem Feld in Friedberg

Zum Stadtderby kommt es erneut in der Gruppe A: Diesmal wollen die Sportfreunde (dunkle Trikots) den TSV ärgern. Zudem befindet sich Titelverteidiger FC Stätzling in dieser Gruppe. Foto: Sebastian Richly (Archivbild)

Plus 13 Teams kämpfen bei der Futsal-Landkreisvorrunde in Friedberg um den Finaleinzug. Dabei kommt es zu vielen Derbys. Die Fußballerinnen sind ebenfalls gefordert.

Der Startschuss für die Hallenlandkreismeisterschaft fällt in Friedberg, genauer gesagt in der Stadthalle. Dort kämpfen am Samstag ab 10 Uhr insgesamt 13 Mannschaften um die vier Tickets für die Endrunde. Gespielt wird in vier Gruppen. Es sind namhafte Vereine dabei.

In der Gruppe A treffen wie schon im vergangenen Jahr der FC Stätzling, der TSV Friedberg und die gastgebenden Sportfreunde Friedberg aufeinander. 2022 setzte sich der FCS vor dem TSV durch. Beide schafften sogar den Sprung in die Kreisendrunde, die Herzogstädter waren sogar beim schwäbischen Finale dabei. Ähnlich weit möchte Trainer René Kunkel mit seinem Team auch in diesem Jahr kommen. Die Rivalität ist groß. Für Stätzlings Trainer Emanuel Baum gibt es ein Wiedersehen mit seinem alten Verein. Bei der Vorrunde im vergangenen Jahr an gleicher Stelle coachte Baum noch die Friedberger und trat gegen Sohn Noah an. Traditionell coacht allerdings in der Halle Betreuer Rainer Koch die Stätzlinger, die wieder eine sehr junge Truppe aufs Parkett schicken werden.

