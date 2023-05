Handball

Abschiedsstimmung in Friedberg: Letztes Heimspiel für TSV-Handballer

Dominic Wanie verlässt den TSV Friedberg am Saisonende. Am Samstag steht das letzte Heimspiel an. Foto: Christian Kolbert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg bestreiten ihr letztes Heimspiel der Saison. Nicht nur der Trainer geht von Bord. Diese Spieler verabschieden sich ebenfalls.

Ein letztes Mal treten die Handballer des TSV Friedberg in dieser Saison zuhause an. Am Samstag ab 20 Uhr empfängt der TSV den TSV Lohr. Für die Herzogstädter ist es vorerst das letzte Heimspiel in der Bayernliga, denn der Abstieg steht bereits fest. Das letzte Heimspiel gegen den Tabellenführer der Abstiegsrunde nimmt Friedberg auch zum Anlass, seinen Fans eine kleine Feier zu bieten.

Die Franken haben am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel gegen Anzing gewonnen und sich damit an die Spitze der Abstiegsrunde gesetzt. Friedberg kämpft nur noch um Rang vier in der Abstiegsrunde, wird aber das Heimspiel nutzen, um sich von seinen Fans zu verabschieden. Zudem wird es das letzte Spiel sein, in dem der scheidende Trainer Andreas Dittiger in der TSV-Halle verantwortlich sein wird. Verabschiedet werden zudem die Spieler Joachim Murgg, Lukas Geisreither und Hannes Wanie. Nach der Begegnung findet in der Halle eine kleine Feier mit Prosecco und Freibier statt. „Für viele, ja auch für mich, ist es das letzte Spiel in Friedberg“, so Dittiger, der in der neuen Saison Söflingen übernehmen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

