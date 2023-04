Handball

Auf dem Weg in Bundesliga: Friedberger A-Junioren nehmen erste Hürde

Luis Baumeister (am Ball gegen die DJK Rimpar) und die A-Junioren der Handballer des TSV Friedberg machten in der heimischen Halle den ersten Schritt in Richtung Jugendbundesliga.

Plus In der heimischen Halle machen die U19-Handballer des TSV Friedberg den ersten Schritt auf dem Weg zur Junioren-Bundesliga. Zwischen drei Teams geht es eng zu.

Vor toller Kulisse in eigener Halle bestritt die männliche A-Jugend des TSV Friedberg die Platzierungsrunde um den Einzug in die Qualifikation zur Jugendbundesliga. Im Turnier mit vier Mannschaften im Modus jeder gegen jeden gelang den Gastgebern Platz zwei, der am Ende für das Weiterkommen reichte. Drei Teams standen zuletzt punktgleich, darum musste das Torverhältnis aus den direkten Begegnungen entscheiden.

Der HT München hatte dabei ein um einen Treffer besseres Torverhältnis als der TSV Friedberg und gewann das Turnier. Dritter wurde Rimpar, Vöhringen verlor alle seine Partien deutlich. Mit maximaler Unterstützung der Fans ging der Tag für die Friedberger U19 los gegen den SC Vöhringen. Nach einem furiosen Start bis zum 7:1 zeigten die Hausherren, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Vor allem nahm der Rückraum-Werfer Kilian Weigl das Heft in die Hand. Doch einige Abstimmungsfehler in der Abwehr und unsaubere Abschlüsse im Angriff brachten die Vöhringer immer mehr ins Spiel, und so stand es zur Pause nur 13:8. In Halbzeit zwei ließ Torhüter Christian Gehrke nur noch fünf Treffer zu, und Friedberg gewann deutlich mit 21:13 gegen die Kontrahenten aus Schwaben.

