Handball

vor 56 Min.

Kissinger Handballerinnen marschieren Richtung Landesliga

Plus Gleich zwei Spiele standen für die Handballerinnen des Kissinger SC auf dem Programm - am Ende standen zwei Siege. Eine Klatsche kassieren die Männer im Derby.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Gleich zwei Spiele hatten die Handballerinnen des Kissinger SC zu bestreiten. Dabei gab es zwei Siege für das Spitzenteam der Bezirksoberliga. Die KSC-Männer gingen dagegen im Derby gegen den TSV Aichach unter.

Die Kissinger Handballerinnen waren bereits am Freitagabend beim TSV Schwabmünchen II im Einsatz. Beide Teams spielten eine offensive Abwehrformation. Das sorgte für wenig Torgefahr aus dem Rückraum, vieles blieb erst einmal Stückwerk. Bei Kissing funktionierte lange Zeit nur das Spiel über Kreisläuferin Kathi Winter so richtig. Die Veteranin machte dafür gleich zwölf Kisten und war die beste Werferin ihrer Farben. Die Partie war jedoch sehr ausgeglichen. Erst nach gut 20 Minuten konnte sich Kissing ein wenig absetzen. Nach dem 8:8 erhöhten die Damen auf 13:10. Doch in die Kabinen ging es dann nur mit einem knappen 15:14-Vorsprung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen