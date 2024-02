Handball

Punkte vor der Faschingspause Pflicht: Heimische Teams auswärts gefordert

Plus Die Handballer des TSV Friedberg wollen ihre Serie ausbauen. Die Kissinger Frauen haben eine harte Nuss zu knacken. KSC-Männer sehnen sich nach erstem Sieg.

Von Domenico Giannino

Noch ein Spieltag steht für die heimischen Handballmannschaften vor der Faschingspause an. Die Friedberger Landesligamänner wollen ihre Siegesserie ausbauen. Gleiches gilt für die Kissinger Frauen, während auf die KSC-Männer eine schwere Aufgabe im Derby wartet.

Am Samstag ab 17.30 Uhr müssen die Friedberger Handballer in der Landesliga Süd beim SC Unterpfaffenhofen-Germering ran. In die Auswärtsaufgabe beim Drittletzten gehen die Herzogstädter mit einigem Rückenwind: Zuletzt gab es zwei Siege nacheinander. Besonders der Heimerfolg gegen Bayern München sah eine souverän auftretende Friedberger Mannschaft. Diese hat sich nach einigen schweren Wochen im Dezember und frühen Januar wieder stabilisiert und steht auf Rang sechs.

