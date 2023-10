Handball

vor 17 Min.

Spannung bis zum letzten Wurf: Kissinger Handballteams liefern sich Krimis

Plus Die Handballerinnen des Kissinger SC siegen. Kurz vor dem Ende bringt ein Siebenmeter die Entscheidung. Den KSC-Männern fehlen wenige Zentimeter zum Remis.

Von Domenico Giannino

Die Handballerinnen des Kissinger SC wahrten ihre weiße Weste in der Bezirksoberliga dank eines knappen 29:28-Erfolgs gegen den TV Gundelfingen. Dagegegen verpassten die KSC-Männer den ersten Saisonpunkt knapp.

In der ersten Viertelstunde lief offensiv wenig zusammen bei den Kissingerinnen. Aus dem Rückraum kam wenig Druck, technische Fehler hemmten den Kissinger Spielfluss. Über ein 5:7 und ein 7:9 musste Kissing nach 15 Minuten einem Rückstand hinterherlaufen. Einige Wechsel halfen Kissing. Kathi Winter ging an den Kreis, Sarah Gottwald rückte auf die Mitte. Die beiden Routiniers brachten mehr Struktur in das Offensivspiel, vor allem die Kreisanspiele waren jetzt sehr gefährlich. Aber insgesamt war Kissing zu fehleranfällig, um eine echte Wende zu schaffen. Abspielfehler bei Gegenstößen, einige verfrühte Abschlüsse von Außen und gelegentliche Abstimmungsprobleme sorgten dafür, dass die Gäste zur Pause vorne lagen.

