19 Mannschaften performen bei Rope-Skipping-Wettbewerb

Beim Rope-Skipping-Wettbewerb nehmen 19 Teams aus unterschiedlichen Schulen aus dem Landkreissüden teil. Die Mittelschule kümmert sich um die Verpflegung.

3,2,1 und dann ertönt das Startsignal in der Friedberger Stadthalle. Mehrere Seilspringer und Seilspringerinnen beginnen mit dem Schwingen ihres Sportgeräts und springen, so oft es geht über das Sprungseil. Nach 25 Sekunden kommt das Zeichen für den Endspurt. Alle geben nochmals alles, um möglichst viele Sprünge zu schaffen, dann ist es vorbei. Insgesamt 19 Mannschaften nahmen am Rope-Skipping-Wettbewerb der Schulen teil. In unterschiedlichsten Disziplinen kämpften die Schülerinnen und Schüler um den Sieg.

Obfrau Rope-Skipping Kerstin Rascher und ihre zahlreichen helfenden bestehend aus Mitgliedern des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein, Lehrkräften, ehemaligen Lehrkräften und Seminaristen, sorgten für einen reibungslosen Ablauf und. Für das leibliche Wohl sorgte Christa Fritsch mit der Catering-Arbeitsgruppe der Mittelschule Friedberg, die im Foyer vor der Halle, ihre Köstlichkeiten anboten. Der Wettkampf begann mit dem 30-sekündigen „Speed Skipping“. Anschließend folgten Disziplinen wie „Two in One“, „Long Rope Run“ und „Switch“, die nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch Teamwork erforderten. Am Schluss des Wettbewerbs zeigten alle noch einmal bei der „Compulsery“, einer Choreografie aus verschiedenen Sprüngen ihr Können.

„Die Metallicer“ von der Mittelschule Friedberg holten sich den Sieg beim Rope-Skipping-Wettbewerb. Foto: Anja Gerstner-Liss Foto: Anja Gerstner-Liss

Welche Sprünge möglich sind, zeigte ein sechsköpfiges Team der Rope-Skipping-Abteilung des TSV-Friedberg, die vor Ort von Sabrina Amler betreut wurden. Die Siegerehrung wurde von Schulamtsdirektorin Carola Zankl vorgenommen. Die jeweils drei Erstplatzierten jeder Jahrgangsstufe durften sich über Preise der AOK freuen. Stolz war das Team „Die Metallicer“ der Mittelschule Friedberg, bestehend ausschließlich aus Buben, die den ersten Platz belegten, nachdem sie im vergangenen Jahr noch den zweiten Platz innehatten. Diese Leistung war ein Beweis für ihren unermüdlichen Einsatz. Stolz sein durfte auch das Team der Power Girls der Grundschule Stätzling-Derching, die mit 907 Punkten die zweitbeste Punktzahl aller Teams aus allen Altersklassen erreichte. Auch das Team „Wild kangaroos“ vom Gymnasium Friedberg, dessen Schule heuer zum ersten Mal vertreten war, hinterließ einen bleibenden Eindruck, da es nicht nur den ersten Platz in der Wettkampfklasse 5/6 erreichte, sondern auch die Tageshöchstpunktzahl von 932 Punkten. Die Teams der dritten Klassen, die zum ersten Mal an einem Wettkampf teilnahmen, waren ebenso Stolz auf ihre Medaillen. (AZ)

Ergebnisse

Wettkampfklasse 3/4 Grundschule:

1. Power Girls - Sätzling-Derching

2. Neon Pumas - TGGS Friedberg

3. Black jumping panthers - FDB Süd

4. perfect orange kangaroos - FDB Süd

5. The fire jumpers - FDB Süd

6. Happy Girls - Stätzling-Derching

7. Sally Rope Masters - Kissing

8. Koala Rope Masters II - Kissing

9. Koala Rope Masters I - Kissing

Wettkampfklasse 5/6:

1. Wild kangaroos - Gymnasium FDB

2. Skip Gyms II - Gymnasium Mering

3. Skip Gyms I - Gymnasium Mering

4. Speed Runners - MS Dasing

5. Die Queens - Mittelschule Friedberg

6. Black Skippers - Gymnasium Friedberg

7. Happy Skippers - Stätzling-Derching

Wettkampfklasse 7-10:

1. Die Metallicer - MS Friedberg

2. Die flotten Hasen - MS Dasing

3. Roper Girls - MS Friedberg