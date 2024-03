Turnen

Enderle ragt heraus: Friedberger Gymnastinnen überzeugen bei Bayern-Cup

Plus Die Gymnastinnen des TSV Friedberg sind beim Bayern-Cup in Gersthofen erfolgreich. Die erfahrenste Herzogstädterin Elena Enderle deklassiert die Konkurrenz.

Von Werner Miller

Alle aufs Treppchen – das war der Anspruch der Gymnastinnen des TSV Friedberg beim Bayern-Cup in Gersthofen. Und das gelang. Am Ende des Wettkampfwochenendes waren die Herzogstädterinnen mal wieder unter Bayerns besten Mannschaften.

Bayerische Vizemeister in der Kür-Gruppe: (von links) Luise Karl, Luisa Sedlmaier, Liv Seeringer, Mathilda Beer und Katharina Schütz. Foto: Ursula Schütz

Luisa Sedlmaier, Katharina Schütz und Mathilda Beer starteten in der Altersgruppe K8 der elf- bis 14-Jährigen. War im ersten Durchgang die Nervosität bei den Darbietungen noch deutlich zu spüren, präsentierten die drei Gymnastinnen im zweiten Durchgang Kürübungen mit beeindruckender Selbstsicherheit. Die Küren mit Keulen und Reifen gelangen allen drei bestens. Schütz erturnte sich mit sauberen und sicheren Ausführungen den achten Platz und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Erstmals qualifizierten sich Sedlmaier und Beer für den Bayern-Cup. Mit Eleganz und Ausstrahlung sicherte sich Sedlmaier Platz sechs. Beer bewies Nervenstärke und beeindruckte mit ihren schwungvollen Übungen. Mit dem dritten Platz gelang ihr erstmals die Qualifikation zum Regio-Cup Süd. Dieser wird vom Deutschen Turnerbund am 4. Mai in Ludwigsburg veranstaltet.

