Verwaltungsgemeinschaft: Steindorf lässt Schmiechen ziehen

Plus Schmiechen will die Verwaltungsgemeinschaft Mering verlassen. Steindorfer Gemeinderat hat dagegen keine Einwände.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es keine großen Diskussionen. Das Steindorfer Gremium hat nichts dagegen, wenn Schmiechen aus der Verwaltungs­ge­meinschaft (VG) Mering austritt.

Schmiechen will aus der Verwal­tungsgemeinschaft Mering austre­ten, Steindorf geht diesen Weg nicht mit. Beide Gemeinderäte hat­ten dies im März beschlossen. Um den Austritt von Schmiechen aus der VG Mering auf den Weg zu bringen und die Gründung einer neuen VG mit Merching zu ermög­lichen, ist es nun ein langer Weg.