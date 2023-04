Taiting

12:00 Uhr

So wurde Bildhauer Mando Kramer aus Taiting zum Reiseorganisator

Plus Mando Kramer aus dem Dasinger Ortsteil Taiting war Steinmetz und Landesinnungsmeister. Inzwischen ist er mit seiner Firma auf dem ganzen Globus unterwegs.

Von Edigna Menhard

Jetlags hat Mando Kramer schon lange nicht mehr. Dabei ist er gerade am Vortag aus den USA zurückgekommen. Als Reiseorganisator zeigte einer kleinen Gruppe Sehenswürdigkeiten in Kalifornien, Nevada, Utah und Arizona. Bereits über 80-mal war er im Golden State. Und nicht nur dort. Neben seinem Schreibtisch zu Hause im Dasinger Ortsteil Taiting hängt eine große Weltkarte. Reißnägel markieren, welche Länder und Orte er schon besucht hat – es sind Hunderte, kaum ein Fleck ist auf der Karte noch frei. Kein Wunder, rund die Hälfte des Jahres ist Mando Kramer mit Reisegruppen unterwegs. Die Touren führen den 72-Jährigen überallhin, über die Alpen, nach Ägypten, auf den Spuren von Giacomo Puccini nach Italien, auf die Scilly Islands oder nach Neuseeland.

Dabei hatte er ursprünglich gar nicht geplant, sich mit Kunst- und Wanderreisen selbstständig zu machen. Als junger Mann lernte er im elterlichen Betrieb in Lechhausen den Beruf des Steinmetzen. Er bekam Auszeichnungen, war Bundessieger im Steinmetzhandwerk und Silbermedaillengewinner im internationalen Wettbewerb. Über den zweiten Bildungsweg holte er sein Abitur nach und studierte in München an der Akademie der Bildenden Künste. Damals, so berichtet er stolz, habe seine Bildhauerklasse das Tympanon, also das Giebeldreieck, am Nationaltheater gestalten dürfen. Apoll und die Musen modellierten die Studenten und Studentinnen, seine Firma habe dann die Skulpturen ausgeführt und montiert.

