Kann man im Winter E-Scooter fahren? Das sollten Nutzer wissen

E-Scooter sind in Städten angesagt. Wenn das Wetter im Herbst und Winter schlechter wird, ist es nicht mehr so einfach E-Scooter zu fahren. Dann müssen Nutzer vorsichtig sein.

Der Winter naht, es wird nass, kalt und glatt - nicht das beste Wetter für Fahrten mit dem E-Scooter. Was Nutzer in der kalten Jahreszeit beachten sollten.

Seit einigen Monaten sind E-Scooter in vielen bayerischen Großstädten unterwegs. Jetzt stehen Betreiber und E-Scooter-Freunde vor einer Herausforderung: Der Winter naht. Wer auf das neue Verkehrsmittel auch bei Nässe und Kälte nicht verzichten will, sollte einige Dinge beachten.

Kann man im Winter weiter E-Scooter fahren?

Die Roller werden weiter bereitstehen. Die Betreiber wie etwa Tier in Ingolstadt haben angekündigt, ihre Flotten in den Städten zu lassen. Von dem Anbieter Voi, der in München, Ingolstadt, Augsburg und Nürnberg aktiv ist, war zwar keine Stellungnahme zu erhalten, die Planungen des Unternehmens für Skandinavien legen aber nahe, dass es auch in Bayern seinen Dienst im Winter grundsätzlich aufrechterhalten wird. "Grundsätzlich können E-Scooter auch im Winter gefahren werden", sagt Frank Schneider, Mobilitätsexperte beim TÜV-Verband.

Im Winter und schon im Herbst raten Betreiber, Polizei und TÜV jedoch zur Vorsicht - etwa aufgrund von Nässe oder heruntergefallenem Laub. Die Tipps des Anbieters Lime: Langsam und vorausschauend fahren, Stellen mit nassem Laub und Oberflächen wie Pfützen und Eis meiden. "Und ganz simple Sachen wie: Darauf achten, dass der Schal nicht herunterhängt, nicht mit hohen Schuhen fahren oder die Ärmel über die Finger ziehen", sagt eine Lime-Sprecherin.

Was, wenn Schnee oder Eis das Fahren zu gefährlich machen?

"Wenn es wirklich glatt ist, den Scooter lieber stehen lassen", rät Sprecherin Monika Ackermann von der Stuttgarter Polizei. Faustregel: Kann man nicht mehr sicher Radfahren, sollte man auch auf keinen Scooter steigen. Die Betreiber haben bei Schnee und Glätte die Möglichkeit, ihre Flotte zu deaktivieren. Wenn eine Stadt im Schnee versinke, mache es natürlich keinen Sinn, die Scooter weiter fahren zu lassen, sagt eine Lime-Sprecherin. Die Roller können dann nicht mehr ausgeliehen werden und blieben unbenutzt stehen. Die Nutzer werden dann auf ihrem Handy über den Status der Flotte informiert, wie auch Voi mitteilte.

Sind die E-Scooter winterfest?

Die Betreiberfirmen sagen: Ja. Voi habe seit Herbstbeginn ein Modell mit verbesserter Straßenlage, besseren Bremsen und größeren Reifen in Betrieb. Auch Tier hat seit November neue Modelle auf den Straßen. Die hätten Austauschakkus, die mit Lastenfahrrädern ausgetauscht werden könnten, und kämen besser mit rutschigem Untergrund zurecht. Auch bei Lime habe man wintertaugliche Roller mit großen Reifen und breitem Trittbrett mit Rutschauflage. Für die Akkus sei Kälte kein Problem.

Muss man im Winter einen Helm tragen?

E-Scooter-Fahrer sollten - nicht nur im Winter - einen Helm tragen, raten Betreiber, Polizei und TÜV. Eine Helmpflicht gibt es aber weiter nicht. Der TÜV fordert, dass die Vermieter ihren Kunden Helme zur Verfügung stellen. Voi verschenke auf Pop-Up Events Helme, 15.000 seien europaweit in diesem Jahr schon verteilt worden. Tier teilt mit: "Wir arbeiten an Lösungen für Helme." (dpa/AZ)

