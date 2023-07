Darum sind Cola Light und Co. ungesünder als gedacht

Dass Cola Light nicht gut für den Körper ist, kommt nicht überraschend. Laut einer Studie ist das Softgetränk wegen der Inhaltsstoffe jedoch ungesünder als angenommen.

Wer gesundheitsbewusst ist und deswegen auf Coca-Cola verzichtet, kann zu Cola Light greifen: Diese Maxime hat der US-Hersteller wirksam in die Köpfe von Softdrink-Anhängern gepflanzt. Der Geschmack von Zucker-freier Cola unterscheidet sich jedoch und stattdessen kommen bei Coke Light Süßmittel zum Einsatz. Doch haben die tatsächlich einen positiveren Effekt auf die Gesundheit? Offenbar nicht wirklich.

Eine Studie aus Frankreich lässt die Botschaft platzen, wie eine Seifenblase: Bei Cola Light wird der Körper einfach auf eine andere Weise geschädigt. Erkenntnisse aus der Langzeituntersuchung ergeben, dass der Trinkgenuss von Cola Light noch ungesünder ist, als gedacht. Denn wie die französische Forschungseinrichtung Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) mithilfe von 103.388 Probanden feststellte, zieht der Konsum von Cola-Light unter Umständen massive gesundheitliche Folgen nach sich. Schon länger bemängeln Verbraucherzentralen die schädlichen Inhaltsstoffe.

Cola Light: Inhaltsstoffe als Zuckerersatz schädigen den Organismus

Zwar beinhaltet Cola Light keinen kalorienhaltigen Zucker, sehr wohl jedoch Inhaltsstoffe, die offenbar bedenklich sind: die Süßungsmittel Acesulfam-K, Aspartam und Cyclamat. Mit gesundem Lifestyle haben diese Komponenten nicht wirklich etwas zu tun, resümieren die Ernährungswissenschaftler.

Der Studienzeitraum bezieht sich auf die Jahre 2009 bis 2021, dabei wurden in Frankreich Personen unterschiedlicher Altersgruppen unter die Lupe genommen. Forscher vergleichen die potenzielle Schädigung von Cola-Light mit der "normalen" Coca-Cola und kommen zu dem Schluss, dass das erstgenannten Produkt "möglicherweise sogar noch schädlicher ist". Statistisch sei besonders das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Schlaganfälle (etwa 30 Prozent) höher, im Vergleich zum Verzicht. Konkret beruhe das auf dem Rezept mit den Ersatzstoffen für Zucker:

Aspartam (E 951)

Sucralose (E 955)

Acesulfam-K (E950)

Die Studie des Inserm-Instituts verdeutlicht die Auswirkungen von derartigen, künstlichen Inhaltsstoffen: Je mehr Menschen davon zu sich nehmen, desto mehr wirkt sich dies auf die Gesundheit aus - und damit letzten Endes auch auf die eigene Lebensdauer.

Inhaltsstoffe von Cola Light und Co. bedenklich für die Gesundheit

Wichtig ist jedoch: Die Resultate beziehen sich nicht ausschließlich auf Cola Light. Die Probanden konsumierten künstliche Süßungsmitteln aus mehreren Nahrungsquellen (Getränke, aber auch Süßstoffe und Milchprodukte etc.). Ermittelt wurde die Nahrungsaufnahme und der Konsum von künstlichen Süßstoffen durch sich täglich wiederholende Ernährungsaufzeichnungen, einschließlich der Markennamen von betroffenen Industrieprodukten.

Von den teilnehmenden Personen haben demnach 37,1 Prozent künstliche Süßstoffe konsumiert. Die durchschnittliche Aufnahme künstlicher Süßstoffe betrug bei allen Teilnehmern dem Vernehmen nach 15,76 mg pro Tag. Wenn man jene Menschen herausrechnet, die überhaupt Nahrungsmittel mit derartigen Inhaltsstoffen genommen haben, beträgt die Menge 42,46 mg pro Tag: Das entspricht beispielsweise einem halben Glas Diät-Limonade (ca. 100 Milliliter), so die Auswertung. Das Ergebnis: Die Aufnahme von Aspartam sei mit einem erhöhten Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse verbunden. Dabei handelt es sich medizinisch um Mangeldurchblutung des Gehirns, was die Gefahr eines Schlaganfalls bewirkt.

Light-Getränke keineswegs gesünder als Zuckerhaltige

Der Grund, warum Menschen häufig zu Cola Light oder Cola Zero greifen, ist klar: Wer auf Zucker verzichtet, hat ein niedrigeres Diabetes-Risiko und seltener Probleme mit Übergewicht. Doch die erwähnten Alternativen sind demnach nicht minder schädlich für den Körper, stattdessen jedoch anders gelagert. Inwiefern Softdrinks wie Cola-Light aufgrund der Inhaltsstoffe auch Krankheiten wie Krebs auslösen, sei dahingestellt: Krebs entsteht für gewöhnlich durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, welche den Organismus schädigen und so eine bösartige Gewebeneubildung heraufbeschwören.

Wie die Verbraucherorganisation Foodwatch übrigens im Frühjahr 2023 mitteilte, sei positiv, dass Süßstoffe beim Nutri-Score-Prinzip der EU künftig strenger bewertet wird und Produkte wie Cola-Light auf dem Siegel keine grüne Einstufung mehr erhalten. Wer sich nun fragt, inwieweit sich die erwähnten Inhaltsstoffe der Coke Light auch bei Coke Zero auswirken: Der Aspartam-Gehalt ist laut Hersteller der gleiche und beträgt ebenfalls 130 Milligramm pro Liter.

Dass Süßstoff Menschen krank machen kann, zeigt derweil auch eine Studie im kleineren Rahmen. Dabei analysierten Wissenschaftler aus Israel, wie sich Süßstoffe auf die Gesundheit von 120 Versuchsteilnehmern auswirkten. Heraus kam, dass Süßstoffe die Bakterien im Darm schädigen - und einige sogar den Blutzuckerspiegel negativ verändern.

Künstliche Süßstoffe in Cola Light & Co. können Darmflora schädigen

Prof. Eran Elinav vom Weizmann Institut of Science in Rehovot beobachtete, dass Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen, welche künstliche Süßungsmittel wie Saccharin und Sucralose bekommen hatten, Zucker plötzlich erheblich schlechter verwerten konnten, als es zuvor der Fall war. So ergab sich bei einem Glukosetoleranztest ein auffällig hoher Blutzuckerspiegel. Wenn sich durch den Verzehr dieser Inhaltsstoffe die Zusammensetzung der Bakterien im Darm ändert, ist das für die Gesundheit nicht gerade förderlich: Darmbakterien (auch Mikrobiota oder Darmflora genannt) haben viele wichtige Funktionen für den Organismus. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Zucker zu verwerten - was unweigerlich sinkt, wenn die Bakterienvielfalt sinkt und sie in ein Ungleichgewicht geraten (Dysbiose). Auf diese Weise ergaben sich bei den Probanden mitunter Glukoseintoleranz und Unverträglichkeiten mit Nahrungsmitteln.

Und wie steht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Thema künstliche Süßstoffe in Cola Light und Co.? "Ein Softdrink ab und zu, oder Kaugummi: Da sollte man sich nach jetzigem Stand keine Sorgen machen", zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Francesco Branca, den Direktor der WHO-Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit.

Seiner Meinung nach müssen Verbraucher nicht gänzlich auf Produkte mit derartigen Inhaltsstoffen verzichten, "wir empfehlen jedoch Zurückhaltung". Wer vor der Entscheidung stehe, ein Softdrink mit Zucker oder aber Süßstoffen zu kaufen, ziehe ihm zufolge am besten eine dritte Variante in Betracht: Getränke wählen, bei denen keines davon vorhanden ist. Dazu gehören Wasser, Tee oder auch Fruchtsäfte.