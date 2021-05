Ausflüge

03.05.2021

Fahrt in den Mai: Bei diesen Ausflügen hat die ganze Familie Spaß

Plus Viele haben in Corona-Zeiten die Heimat neu entdeckt. Aber in der Region gibt es noch so viel mehr Sehenswertes. Vier Ziele, die man vielleicht noch nicht kennt.

Von Lilo Solcher

Ausflugstipp 1: Eine Puppenstube in der Stadt: die Fuggerei in Augsburg feiert Jubiläum: In Augsburg gibt es soviel zu sehen, dass die Auswahl der Lieblingsplätze schwer fällt. Eines aber ist klar: Auf jeden Fall die Fuggerei. Erst recht zum Jubiläum!

