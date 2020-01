24.01.2020

A8: Findet Günzburgs OB Unterstützung beim Minister?

Der Rathauschef regt in einem Schreiben Schilderbrücken an der A8 an - oder eine temporäre Tempobeschränkung. Was er sich davon verspricht.

An den früheren Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU) hat Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) 2015 und 2017 vergeblich geschrieben. Jetzt erhält der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) von dem Günzburger Rathauschef einen Brief.

Er habe „mit großer Freude und Optimismus“ in einem Bericht aus unserer Zeitung entnommen, das Herrmann bereit sei, eingehend die Einführung temporärer Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der A8 zwischen München und dem Kreuz Ulm–Elchingen zu prüfen, so Jauernig. „Wie Sie gegenüber der Zeitung äußern, sehe auch ich in den variablen Verkehrsbeeinflussungsanlagen den sinnvollsten Weg, um flexibel auf Gefahrenlagen, aber auch die berechtigten schutzwürdigen Interessen von Anwohnern entlang der Autobahn reagieren zu können.“

Auch die Sicherheit der Einsatzkräfte würde verbessert

Wo solche Anlagen noch nicht installiert sind – und dazu zählt auch der A8-Abschnitt im Landkreis Günzburg – sollte aus Sicht des Oberbürgermeisters „nicht weiter zugewartet werden, sondern in der Tat eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung in Betracht gezogen werden“.

Jauernig erinnert in seinem Brief nicht nur an die Sicherheit der Autofahrer. „Eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung ist auch einer Verbesserung der Sicherheit unserer Einsatzkräfte auf der Autobahn dienlich und somit erforderlich.“ Ein positiver Nebeneffekt ist für ihn „sicherlich eine Reduzierung der Lärmwerte“, was der Lebensqualität der Bürger zugute komme. Zu einem persönlichen Austausch steht Jauernig zur Verfügung. (ioa)

