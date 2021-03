11:00 Uhr

Alko Gardentech ist aus Leipheim verschwunden

Thomas Hoffmann (links) und Jürgen Lang begutachten die Geräte und Sitzrasenmäher im neuen Alko-Outlet in Jettingen-Scheppach.

Plus Warum der Gartengeräteanbieter sein Outlet von Leipheim aus um 20 Kilometer nach Jettingen-Scheppach verlegt hat.

Von Julia Greif

Im neuen Alko-Gardentech-Outlet in Jettingen-Scheppach: Neben den Geräten für die Großen stehen am Eingang rot-silberne Spielzeugrasenmäher aus Plastik. Statt Gras wirbeln grüne Styroporkugeln im Auffangbehälter herum. Barbecuegrills stehen vor den rot-schwarzen Rasenmähern. Am 5. Mai 2017 feierte das alte Outlet auf dem interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro Leipheim seine Eröffnung noch mit einem Familienfest. Nicht einmal vier Jahre später ist dieses Outlet nun geschlossen.

Der Standort wurde nach Jettingen-Scheppach verlegt, wo Alko bereits mit seiner Sparte Alko-Therm vertreten ist. Das gab Thomas Hoffmann, Leiter des Vertriebs in Deutschland, auf Nachfrage bekannt. Doch warum? Er sagt, dabei habe es sich um eine „interne Entscheidung“ gehandelt. Weitere Details dazu will Alko nicht preisgeben – außer: „Wir halten den Standort Jettingen-Scheppach für geeignet, da aufgrund der dort angesiedelten Outlets ein hoher Publikumsverkehr zu erwarten ist.“ Vor vier Jahren hatte der damalige Alko-Vorstandsvorsitzende Stefan Kober noch über den Standort auf dem Areal Pro gesagt: „Wir werden hier viel Laufkundschaft bekommen“ (wir berichteten). Das scheint nicht ganz so funktioniert zu haben wie erhofft. Thomas Hoffmann sagt: „Leipheim war mehr ein Gewerbegebiet. Wir waren im Umkreis von zwei bis drei Kilometern der einzige Verkauf.“ Kunden seien nur gezielt ins Outlet gefahren.

Eine Bilanz zum Umzug lasse sich erst ab September ziehen

Das soll sich am neuen Standort zwischen anderen Outlets und dem Obi-Markt ändern. Wie Outletleiter Jürgen Lang es formuliert: „Jetzt haben wir gefunden, was wir wollten. Wir gehen hier nicht mehr weg.“ Der Umzug habe sich definitiv gelohnt, sagt Thomas Hoffmann. Eine erste Bilanz lasse sich aber erst ab September zum Ende der Gartensaison ziehen.

In Jettingen-Scheppach stehen in einem großen Ausstellungsraum zum Beispiel Restbestände oder Ausstellungsstücke. Im Obi-Markt daneben, der auch Rasenmäher anbietet, sieht Thomas Hoffmann keine Konkurrenz. Die Kunden im neuen Outlet seien viele Gartenliebhaber, die zu Obi führen, präzisiert Jürgen Lang. Außerdem neugierige Kunden, die mit dem Auto vorbeifahren. Ihren Stammkunden hätten sie schon ab Oktober mitgeteilt, dass sie nach Jettingen-Scheppach umziehen, sagt Thomas Hoffmann.

Großteil der Produkte wird in Deutschland entwickelt

Seit 1. März ist das neue Outlet offen. Wegen der Corona-Maßnahmen hatte sich der geplante Start im Februar verschoben. Dort soll, so Thomas Hoffmann, das gewohnte Produktprogramm angeboten werden. Auf einer Fläche von ungefähr 470 Quadratmetern reihen sich auf zwei Seiten auf grünen Matten die großen Sitzrasenmäher an die Geräte, die man schiebt. Zur Auswahl stehen Benziner, ein Elektro- oder Akkuantrieb. In einer Ecke finden Kunden Zubehör: Neuwaren wie zum Beispiel Trimmer. Ein Mähroboter dreht auf einem Kunstrasen seine Kreise.

Ein Großteil der Produkte wird laut Hoffmann in Deutschland entwickelt und im österreichischen Obdach gebaut. Was das Outlet momentan genau im Angebot hat, stehe aber nicht auf der Webseite. Kunden müssen selbst vorbeikommen und sich ein Bild machen.

Für den Service sind nun externe Partner zuständig

Die fünf festangestellten Mitarbeiter aus dem Leipheimer Outlet seien alle nach Jettingen-Scheppach mit umgezogen, sagt Hoffmann. Der Service für Aufbau, Reparatur und Installation, den es in Leipheim gab, allerdings nicht, aus Platzgründen. Dafür sind nun externe Servicepartner zuständig.

Und was passiert mit dem Gelände, auf dem sich das Outlet von Alko Gardentech vor dem Umzug befand? Leipheims Bürgermeister Christian Konrad sagt, es gebe Interessenten, das Ganze sei aber noch nicht unter Dach und Fach.

