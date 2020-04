vor 19 Min.

Auch ohne Fußball wird in Sportheimküchen gearbeitet

Wie die Wirte der SpVgg Ellzee und des TSV Krumbach die Corona-Krise im Gastrobereich erleben und wie sie darauf reagieren

Von Alois Thoma

Krumbach/ Ellzee Die Corona-Krise stellt momentan nicht nur die Fußballer ins Abseits, sondern auch die Sportheimbetreiber. Während die meisten Vereine im Landkreis ihre Heime das Jahr über in Eigenregie am Laufen halten, gibt es auch Vereine, die einen festen Sportheimwirt haben. So wie etwa die Spielvereinigung (SpVgg) Ellzee. Im sechsten Jahr schon ist Torsten Andrasch hier für Speis und Trank zuständig. Zurzeit aber bleibt – wie bei vielen seiner Kollegen – die Küche kalt.

Die SpVgg Ellzee spielt in der Kreisliga. Rund 150 Zuschauer sind im Schnitt bei den Heimspielen dabei, nach dem Schlusspfiff ist das Heim voll und Torsten Andrasch hat alle Hände voll zu tun. Doch nicht nur während der Heimspiele und der Trainingszeiten stehen im Ellzeer Sportheim die Türen offen. Andrasch bietet nämlich jeden Sonntag Mittagstisch an und verdient so seinen Lebensunterhalt. Nebenbei betreibt er auch noch einen Partyservice, der vom Sportheim aus koordiniert und praktiziert wird.

Doch zurzeit ist gänzlich „tote Hose“. Wenn der 45-Jährige momentan auch vom Ersparten lebt und noch auf die beantragte Soforthilfe wartet, will er nicht jammern. Das liegt in erster Linie auch daran, dass er der SpVgg Ellzee weder Pacht noch Nebenkosten (wie etwa Strom) zahlen muss und kein Personal angestellt hat. Einzige Hilfsperson ist sein Vater, der in Rente ist. Zwischen der SpVgg Ellzee und Torsten Andrasch ist das so geregelt, dass die Einnahmen aus dem Essen dem Wirt und die Einnahmen aus den Getränken dem Verein zukommen.

„Das ist eine gute Lösung, denn so können wir nach wie vor über unser Heim entscheiden und verfügen, aber es läuft auch nichts ohne den Wirt“, betont Alexander Kling, Vorsitzender der SpVgg. Und der Wirt selbst schaut schon, dass was läuft und der Saal des Sportheimes mit vielen anderen außersportlichen privaten Veranstaltungen genutzt wird. Was wiederum beiden Seiten zugutekommt.

Und wie hat der 45-Jährige die Zeit seit der angeordneten Schließung des Sportheimes überbrückt in der unter anderem Kommunions- und Geburtstagsfeiern buchstäblich unter den Tisch gefallen sind? „Ich habe viel Sport betrieben, bin viel mit dem Fahrrad gefahren und habe mir aber auch Gedanken gemacht, wie ich nach der Krise schnell wieder Fuß fassen kann“, verrät Andrasch. Einen Gedanken setzt er bereits ab Sonntag um. Ab da nämlich bietet er einen Abholservice gegen Vorbestellung an. Es gibt mittags drei Hauptgerichte und ein vegetarisches Gericht sowie abends zwei warme Mahlzeiten und ein kaltes Essen.

Wie Torsten Andrasch, so nimmt auch Inge Elezaj die momentane Lage noch relativ gelassen. Sie ist seit 22 Jahren Pächterin des Sportheimes des TSV Krumbach beim Waldsportplatz. „Schreiben Sie, der Sportheimwirtin vom TSV geht es ganz gut“, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung, trotz der Tatsache, dass auch sie von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist. Die Gaststätte ist zwar geschlossen, aber sie bietet an den Wochenenden Essen zum Mitnehmen an. Zwischen drei und vier Gerichten kann gewählt werden. Bei Bedarf macht sie auch Ausnahmen und erfüllt spezielle Wünsche, nicht zuletzt weil ihr größter Kundenkreis die Stammgäste des TSV-Sportheimes sind. Und so hält sie sich über Wasser, wenngleich die momentanen Einnahmen weit weniger als die Hälfte im Vergleich zu Normalzeiten seien und nicht ausreichen, um Ausgaben für Pacht und Strom zu decken. Auch sie hat inzwischen Antrag auf Soforthilfe gestellt.

Dass momentan kein Spielbetrieb im Fußball ist, bekommt sie nicht so zu spüren, wie vielleicht mancher Verein, der sein Sportheim in Eigenregie betreibt. Schließlich sei das nicht die Haupteinnahmequelle. Der Wirtschaftsbetrieb geht bei Inge Elezaj nämlich über den Spielbetrieb hinaus. Sie lebt auch von der Mundpropaganda. Und darauf vertraut sie auch in der momentanen schwierigen Zeit, wenn sie ihre Gäste nicht im Lokal vor Ort bewirten, sondern nur „to go“ versorgen kann. „Ich komm schon über die Runden. Ich bin allein, brauch selbst nicht viel, habe keine Angestellten und irgendwann wird es auch mal wieder aufwärtsgehen“, macht sich die TSV-Wirtin selber Mut.