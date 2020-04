Auf Entdeckungstour an Ostern im Landkreis Günzburg

Plus Spaziergänge und Radfahren sind auch in Corona-Zeiten in der Umgebung erlaubt – allein oder mit der Familie, die in einem Haushalt lebt. Unsere Empfehlungen.

Gedanklich war es für viele auswärtige Gäste, aber auch Einheimische an Ostern wieder gebucht – der Aufenthalt im Legoland. Eigentlich wollte der Freizeitpark, eine der größten Touristenattraktionen Bayerns, Ende März öffnen. Doch die Ansteckungsgefahr durch das neuartige Coronavirus hat den Saisonstart vor den Toren Günzburgs unmöglich gemacht.

Was also tun an den Feiertagen? Zu Hause dem TV-Gerät Gesellschaft leisten? Zum 17. Mal innerhalb von zwei Wochen mit den Kindern „Mensch ärgere dich nicht“ spielen? Den Grill anwerfen? Das ist alles möglich. Wir empfehlen unseren Leserinnen und Lesern etwas anderes: Raus in die Natur – gemeint ist die vor der Haustür.

Zu Fuß oder auf dem Fahrrad

Eine weite Fahrt in die Allgäuer Berge oder an oberbayerische Seen ist derzeit ohnehin nicht gestattet. Dass der Landkreis Günzburg viel zu bieten hat (Kultur- und Naturlandschaft, Flüsse, Seen sowie zahlreiche beschilderte Radwege und der neue Donauwald-Wanderweg) wird dann offenbar, wenn man sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad auf eine Entdeckungsreise einlässt. Wir präsentieren sieben Ausflugstipps, die Carina Huch vom Regionalmarketing Günzburg (RMG) zusammengetragen hat.

Tipp 1: Donauwald-Wanderweg Der erste Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben bietet auf rund 60 Kilometern zwischen Günzburg und Schwenningen einmalige Naturerlebnisse. Abwechslung ist auf der Strecke dank attraktiver Wegeführung garantiert. Immer wieder bietet der Weg neue Ein- und Ausblicke. Besonders auf der „Leite“, der Kante zur Hochebene des Donautals, genießt man einen faszinierenden Blick über den Auwald. Der Weg ist zuverlässig beschildert und führt weitgehend über naturnahen Untergrund. Die verschiedenen Etappen können frei kombiniert werden. Die gesamte Streckenlänge ist an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (Donautalbahn).

www.donauwald-wanderweg.de

Auf dem Donauwald-Wanderweg kommt man der Natur nahe. Bild: Fouad Vollmer





Tipp 2: Giep in Münsterhausen Das dauert, um dieses Wortungetüm auszusprechen. Denn die vier Buchstaben von „Giep“ stehen für Gewässerinformationserlebnispfad. Viel besser als Aussprechübungen ist es, sich auf diesen Pfad zu begeben. Elf Wasserorte regen in Münsterhausen zum Nachdenken über die Natur an und vermitteln naturkundliches Wissen zu heimischen Fischen, Wasservögeln, dem Weißstorch und zu Wasserkraft und Mühlengeschichte. Treppen, Trampelpfade und Steinblöcke machen Wasser zugänglich und laden nicht nur Kinder zum Spielen und Entdecken ein. Der Giep ist fünf Kilometer lang und verläuft größtenteils auf dem Mindeltalradweg durch Münsterhausen.

www.muensterhausen.de > Freizeit

Über Gewässer und seine Bewohner erfährt man was auf dem Giep. Bild: Giep Münsterhausen





Tipp 3: Lauschtouren Mit den kurzweiligen Audioguides kann man den Landkreis Günzburg auf völlig neue Art entdecken. Insgesamt fünf Lauschtouren, darunter auch eine Fahrrad-Runde, führen zu sehenswerten Orten, Kulturdenkmälern und durch traumhafte Landschaften. Die Touren im Überblick: „Ein Moor fürs Ohr“ in Leipheim, „ Krumbach und das Wasser“, „Keltenpfad Ichenhausen“, „Günzburger Stadtrundgang“ und „Mit dem Rad auf der Via Danubia durchs Donautal“.: Die App „Bayerisch-Schwaben-Lauschtour“ kostenlos im App Store beziehungsweise Play Store auf dem Smartphone installieren und die Tour auswählen. Zu Beginn einer Tour werden die Inhalte gespeichert. Mobile Daten sind dann nicht mehr notwendig.

Fünf Lauschtouren (hier im Leipheimer Moos) gibt es im Landkreis. Bild: RMG





Tipp 4: Flussradwege Für viele Radfahrer gibt es nichts Schöneres, als am Ufer eines Flusses von Ort zu Ort zu radeln und sich dabei die Landschaft anzusehen. Keine Frage: Flussradwege haben ihren Reiz und im Landkreis Günzburg gibt es gleich fünf davon. Der Donauradweg ist dabei die unbestrittene „Nummer 1“ der Flussradwege, die durch unsere Region führen. Er gehört zu den beliebtesten Fernradwegen Europas. Aber auch die Flüsse Mindel, Kammel, Günz und Zusam werden begleitet von Radwegen. Interessant sind dabei auch die Querverbindungen mit dem Namen „Rüber Radler“. So lassen sich ganz individuelle Radtouren in Länge und Schwierigkeit zusammenstellen.

www.familien-und-kinderegion.de/radfahren

Angenehmes Pedal-Erlebnis: Radwege entlang von Flüssen. Bild: Florian Trykowski









Tipp 5: Erlebnisweg Mooswaldsee Der 2,5 Kilometer lange Rundweg führt in circa 1,5 Stunden durch eine Naturlandschaft, die bei Vögeln besonders beliebt ist. Diese lassen sich mit dem fest installierten Fernrohr auf dem Vogelturm am Mooswaldsee beobachten. Infotafeln helfen, die Vögel zu identifizieren. Vom Beobachtungsturm schweift der Blick über den See auf naturverträglich bewirtschaftete Wiesenflächen, das Leipheimer Moos und den Mooswald – auf rund 500 Hektar Naturlandschaft. Der Rundweg ist für Familien geeignet und mit dem Kinderwagen befahrbar. Man erreicht ihn bei Günzburg von der Heidenheimer Straße zwischen Günzburg und Niederstotzingen aus. An den Mooswaldseen nach Westen abbiegen und nach circa einem Kilometer parken.

Für den Überblick: Aussichtsturm an den Mooswaldseen. Bild: RMG





Tipp 6: Donautäler-Radweg Radeln im grünen Palais der Flüsse – dieser poetischen Aufforderung, die Region um Neu-Ulm, Giengen, Bissingen, Wertingen, Günzburg und Krumbach auf dem Sattel zu entdecken, kommen Fahrradfreunde gerne nach. Schließlich handelt es sich beim Donautäler-Radweg um einen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ausgezeichneten Vier-Sterne-Premiumradweg. Die rund 300 Kilometer lange Strecke ist in sieben Episoden eingeteilt, die alle unter einem bestimmten Motto stehen. Die Strecke führt im Landkreis Günzburg über Leipheim, Günzburg, Ichenhausen, Ziemetshausen, Krumbach und vorbei am Oberrieder Weiher, bevor es weiter in den Landkreis Neu-Ulm geht. Unter www.donautaeler.com gibt es ein kostenloses Kartenset sowie die Möglichkeit, seine Tour auf dem Donautäler-Radweg online zu planen.

Der Donautäler-Radweg ist auch für eine Pause gut. Bild: Fouad Vollmer

Tipp 7: Der Hansenhohl - geheimnisvoller Schluchtwald Am östlichen Ortsausgang Thannhausens befindet sich ein kleiner Schluchtwald, genannt Hansenhohl. Der Naturerlebnispfad befasst sich auf abenteuerlicher Wegführung über Brücken und teils steile Treppenanlagen an vielen lehrreichen Stationen und Infotafeln mit den Themen Wald und Wasser. Insgesamt beträgt die Länge des Rundwanderweges 1,5 Kilometer und ist somit moderat und auch für Kinder gut zu bewältigen. Im Hansenhohl ist zu dem auch etwas für Krimifans geboten. Die Quiztour „Sabotage im Hansenhohl“ ist für Krimifans etwas ganz Besonderes. Start- und Zielpunkt für Quiztour und Schluchtwald befinden sich an der Bushaltestelle „Hansenhohl“ am östlichen Stadteingang. (zg/ioa)

Geheimnisvoller Hansenhohl bei Thannhausen. Bild: Rebekka Seitzer

