19.06.2019

Auto überschlägt sich: Hochschwangere schwer verletzt

Auf der A8 hat sich dieser Kleinwagen überschlagen. Zuvor hatte er das Heck eines Sattelzuges touchiert. Am Steuer des Unfallautos saß eine hochschwangere Frau, die offenbar gesundheitliche Probleme hatte.

Nach einem schweren Unfall musste die A8 zwischen Günzburg und Leipheim eine Stunde lang gesperrt werden

Zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Kleinwagen und ein Sattelzug beteiligt waren. Um 13.50 Uhr war der Fiat 500 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Bubesheim prallte der Kleinwagen gegen das rechte Heck des Sattelzuges, stieß im Verlauf gegen die Mittelgleitwand der Autobahn, überschlug sich dann und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen – auf dem Dach.

Den Wagen lenkte eine hochschwangere Frau, die mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber aus Ulm in eine Klinik geflogen worden ist. Der Polizei zufolge ist das Auto wegen gesundheitlicher Probleme der 30 Jahre alten Frau ins Schlingern geraten. Der ebenfalls 30-jährige Beifahrer im Unfallauto wurde nicht verletzt. Leichte Verletzungen zog sich dagegen ein neunjähriges, im Fahrzeug befindliches Kind zu. Der unverletzte Lkw-Fahrer hielt auf dem Standstreifen an.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzten Personen. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Es bildete sich ein vier Kilometer langer Stau. Nachdem die Unfallstelle durch die Feuerwehr Günzburg gereinigt war, konnte die Sperrung gegen 15 Uhr wieder aufgehoben werden. (obes/zg)

