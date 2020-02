16:42 Uhr

Bald gibt es Carsharing in Günzburg

Zwei unterschiedliche Fahrzeuge werden bald für Autofahrer bereitstehen. Wie das Angebot funktioniert und wie viel es die Kunden und die Stadt kostet.

Hin und wieder mit dem Auto fahren, obwohl man selbst keines besitzt? Das ist in Zeiten von Carsharing , sprich der kurzfristigen Anmietung eines Autos , mitunter im nördlichen Landkreis möglich. Bereits seit November 2018 gibt es dieses Angebot in Burgau , Ende vergangenen Jahres kam Haldenwang hinzu. Und in wenigen Wochen soll es auch in Günzburg so weit sein.

„Das Mobilitätskonzept von morgen ist vielschichtig. Wir müssen unserer Stadt und unseren Bürgern dafür aber heute schon den Weg ebnen, um die Verkehrswende einzuleiten“, macht Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Vorzüge deutlich. Weniger Individualverkehr per Auto , mehr zurückgelegte Wege per Rad oder ÖPNV sind ganz im Sinne des Klimaschutzes und einer umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung in Günzburg , so Jauernig.

Start für Carsharing in Günzburg hängt von Lieferung der Fahrzeuge ab

Carsharing wird im Frühjahr ein Baustein, der aus dem Klimaschutzkonzept und der Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen in die Tat umgesetzt wird. Gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg werden voraussichtlich ab Mitte April am Parkplatz auf dem Schlossplatz und nach den Bauarbeiten im Hofgartenweg auf dem sogenannten „Degele-Parkplatz“ zwei Carsharing-Fahrzeuge bereitstehen, davon ein vollelektrisches. Den exakten Beginn kann die Pressesprecherin der Stadt Günzburg , Julia Ehrlich , auf Nachfrage noch nicht nennen: „Wir sind bereit, aber es fehlen noch die Fahrzeuge. Der Start hängt von deren Lieferung ab.“

Die Laufzeit des Vertrags zwischen Stadt und Stadtwerken ist zunächst auf einen Zeitraum von vier Jahren begrenzt. Die Gesamtkosten für die Stadt Günzburg betragen maximal 26000 Euro. Je nach Auslastung der Fahrzeuge kann sich dieser Betrag aber noch reduzieren, erklärt Ehrlich.

Casazza: Carsharin für Autofahrer interessant, die weniger als 8000 Kilometer fahren

„ Carsharing liegt im Trend, ist effizient, nachhaltig und spart Kosten“, sagt Walter Casazza, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg. Das Angebot sei eine günstige Alternative zum Privatauto, welches durchschnittlich 23 Stunden am Tag ungenutzt parat stehe und hohen Unterhalt koste. Casazza betont, dass das Angebot für Autofahrer, die weniger als 8000 Kilometer pro Jahr unterwegs sind, sehr interessant sei.

Beim Carsharing wird eine geringe monatliche Grundgebühr fällig, abgerechnet wird die tatsächlich genutzte Zeit und die gefahrene Strecke. Spritkosten beziehungsweise der Strom sind inklusive. „Ab zwölf Cent pro Kilometer und 2,60 Euro pro Stunde ist dies rund um die Uhr möglich. Es werden ein Opel Astra Kombi sowie ein Renault Zoe in Günzburg zur Verfügung stehen“, sagt Roman Holl , Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg. Gleichzeitig kann mit der Teilnahme am Carsharing deutschlandweit in mehr als 176 Städten und Gemeinden dieses Angebot genutzt werden.

So funktioniert Carsharing in Günzburg

Carsharing funktioniert einfach: Der Nutzer meldet sich einmal unter www.swa-carsharing.de an und legt seinen Führerschein im Rathaus der Stadt Günzburg vor. Danach bekommt er die Kundenkarte zugeschickt. Der registrierte Kunde bucht das Fahrzeug entweder online, per App oder telefonisch rund um die Uhr. Mit der Kundenkarte öffnet er das gebuchte Auto und meldet sich am Bordcomputer an, gibt seine Pin ein und entnimmt den Zündschlüssel. Am Ende der Fahrt wird das Auto am Standort abgestellt, der Zündschlüssel zurückgesteckt. Es werden dem Nutzer die verbrauchten Kilometer und die gefahrenen Kilometer digital angezeigt.

Die Versicherung, Kfz-Steuer, Benzin- und Stromkosten, Wartung, Unterhalt und Reinigung sind inklusive. Das Fahrzeug sollte jedoch mindestens zu einem Viertel betankt sein. Sollte nachtanken erforderlich sein, kann der Nutzer das kostenfrei mit der bereitgestellten Tankkarte erledigen. Gleiches gilt für die Ladung des E-Fahrzeuges.

Günzburg geht mit Carsharing einen weiteren Weg in Richtung Klimaschutz: Die Stadtverwaltung baut die Ladepunkte für Elektro-Fahrzeuge ständig aus. Schwabenweit nimmt Günzburg laut Pressemitteilung inzwischen eine Vorreiterrolle ein. 32 Ladepunkte an 17 Stationen stehen im Stadtgebiet zur Verfügung. Ein Elektro-Stadtbus ergänzt seit einigen Wochen das Portfolio. Für den Fernhaltepunkt der Deutschen Bahn am Günzburger Bahnhof setzt sich die örtliche Politik stark ein. Das Programm zur Fahrradstadt 2025 startete ebenfalls. (mili, zg)

