vor 18 Min.

Bei einer Rangelei vor der Disco fliegen die Fäuste

Unbekannte schlagen einen 31-Jährigen. Warum auch ein Bushäuschen in Mitleidenschaft gezogen wird.

Mit mehreren Streitigkeiten musste sich die Polizei am Wochenende beschäftigen. Während bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen nur eine Glasscheibe zu Bruch ging, wurde bei einer Rangelei vor einer Günzburger Diskothek ein Mann verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, gerieten mehrere Personen am Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Streit. Dabei wurde ein 31-Jähriger durch drei unbekannte Männer geschlagen. Die drei hauten anschließend unerkannt ab. Der 31-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Zeugen, die diesbezüglich etwas wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden, Telefon 08221/919-0.

Junger Mann rastet aus

Bei einem Streit zwischen einem Pärchen ist am Samstagmorgen eine Bushaltestelle in Offingen beschädigt worden. Ein Anwohner hatte der Polizei zufolge um 7.05 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann und eine Frau in der Bahnhofstraße 47 an einer Bushaltestelle stritten. Während der verbalen Auseinandersetzung rastete der junge Mann so aus, dass er am Bushäuschen eine Glasscheibe einschlug. Da das Pärchen bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort war, bittet die Polizei Burgau eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 08222-/6900 zu melden.

Arg in Mitleidenschaft gezogen wurde bei einem Verkehrsunfall in Günzburg am vergangenen Freitag ein Laternenmast. Ein 52-Jähriger war laut Polizei kurz nach 20 Uhr beim Abbiegen von der Augsburger Straße auf die Ludwig-Heilmeyer-Straße in etwas zu engem Bogen gefahren. Dabei prallte er gegen den Laternenmast auf der dortigen Verkehrsinsel. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bremshebel an Mofa abgerissen

Mutwillig hat ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen zwischen zwei und vier Uhr Am Marktplatz 11a in Offingen einen Mofaroller beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, riss er an dem geparkten Mofa 25 beide Bremshebel ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden, Telefon 08222/96900.

Ein böse Überraschung erlebte ein 28-Jähriger am Samstagnachmittag, als er zu seinem geparkten Wagen zurückkam und diesen beschädigt vorfand. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 14.15 Uhr in der Raiffeisenstraße vor der dortigen Raiffeisenbank geparkt. Während seiner Abwesenheit wendete wohl ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug und streifte das Auto an der rechten Fahrzeugseite. Der Unbekannte flüchtete anschließend einfach von der Unfallstelle. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden Telefon 08221/919-0. (hva/zg)

Themen Folgen