07:00 Uhr

Beim Kulturmobil kommen Leipheimer ins Gespräch

Das Kulturmobil machte an einem ungewöhnlichen Ort Station: dem Weberbrunnen in Leipheim. Zum Start der Reihe erzählen neue und alte Leipheimer von kuriosen Erinnerungen, kleinen Ärgernissen und ihren Wünschen für die Zukunft

Von Sandra Kraus

Der eigentliche Kulturmobil-Anhänger ist noch beim Hersteller in Arbeit, doch das Kulturmobil „Leipheimer Leben“ als Veranstaltungsreihe hat in Leipheim rund um den Weberbrunnen schon eine gelungene Premiere gefeiert. Ulrike Kühn stellte das Projekt des Evangelischen Bildungswerks Neu-Ulm gerne vor. Man wolle die Menschen ins Gespräch bringen.

Der Kulturmobil-Anhänger bringt die dazu nötige Leichtigkeit mit. Er bietet mit dem Sofa die perfekte Bühne für drei bis vier Leute, hat Licht- und Tontechnik an Bord, punktet mit Kühlschrank und Kaffeemaschine. Schulen, Vereine, Gruppen, Initiativen können ihn ausleihen und mit dem Kulturmobil Menschen ins Gespräch bringen ( In Leipheim wird Kultur mobil ).

Ein opulentes Plüschsofa und historische Kirchenbänke

In der Webergasse stand das opulente Plüschsofa noch auf den Pflastersteinen, flankiert von einer historischen Kirchenbank aus St. Veit. Darauf Platz nahmen der gebürtige Leipheimer Andreas Werner und seine Mutter Magdalena, Bauer Martin alias Marianne Winkler und die Neu-Leipheimer Dirk Blase und Frank Hundertmark. Sie stellten sich mutig den Fragen von Moderator Jürgen Kühn.

Ihnen gegenüber hielten sich gut zwei Dutzend Premierenbesucher an den schön dekorierten Stehtischen auf, ließen sich Wasser oder Weißwein munden, hörten aufmerksam zu und redeten irgendwann sogar mit. Die Frage, warum man Leipheimer sei, war einfach zu beantworten. Im Leipheimer Krankenhaus geboren und nie wegzogen, aus Nordrhein-Westfalen zugezogen und mit einem Nachbarschaftsgrillfest zum Leipheimer geworden oder weil man in Leipheim die große Liebe gefunden hatte.

Etwas persönlicher wurde es bei der Rubrik „Kurioses & Prägendes“. Hundertmark und Blase erzählten vom ersten Kinderfest, natürlich bei Regen, der ersten Maß Bier und einer zweiten in der Bierbank-Burg. Andreas Werner schilderte, wie er das Gebäude der alten Schule als Kindergarten, als Klassenzimmer, als Stadtratssitzungssaal beim Entscheid über seinen Bauplan und als später als Standesamt für seine Trauung erlebte.

Flohmarkt, Kinderfest und Donaumoos prägen Leipheim

Marianne Winkler erinnerte sich an den damals legendären Junggesellen-Schleifer-Club. Bei der Raterunde nach Tabu-Spielregeln rund um Begriffe, die einem zu Leipheim einfallen, war das Publikum auf Zack. Flohmarkt, Kinderfest, Schloss und Donaumoos, die Firma Wanzl und der alte Name „Langa Gass“ für die heutige Von-Richthofen-Straße wurden schnell erraten. Moderator Kühn entlockte seinen fünf Gästen auf Sofa und Kirchenbank auch ihre Wünsche für Leipheim. Eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, eine Zugverbindung nach Ulm für Nachtschwärmer, Geschäfte in der Innenstadt, um wie früher mit dem Fahrrad einkaufen zu können, oder mehr Besucher des reichhaltigen Kulturangebots in der Güssenstadt wurden genannt. So richtig geärgert haben sich die Gäste, dass der Norma-Discounter am alten Standort schließt, als das Kinderfest-Gelände eingezäunt werden musste, über rücksichtslose Menschen und Autofahrer und über die Immobilienpreise.

Zusammen mit dem Publikum ging es um die persönlich schönste Zeit in Leipheim und ganz viele sagten: „Die ist jetzt!“ Für Marianne Winkler ist die allerschönste Zeit, die mit der Familie, und die Zweitschönste ihre Zeitreisen mit Bauer Martin und ihren anderen Figuren. Eine Dame aus dem Publikum meinte: „Das war die Zeit, als mir nach dem Tod meines Mannes so viele Sympathien entgegengebracht wurden.“ Am Ende schien es ganz leicht, wildfremde Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.

Das Konzept ist schon bei seiner Premiere perfekt aufgegangen. Kulturmobil „Leipheimer Leben“ gehört zu den bundesweit einhundert von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderten und betreuten Miteinander-reden-Projekten. „Für unseren Anhänger mit dem Sofa drauf hat das Kuratorium sogar eine Ausnahme gemacht“, freute sich Ulrike Kühn. Beim nächsten Kulturmobil-Einsatz soll er auf jeden Fall dabei sein.