Bubesheimer Bürger müssen viel fürs Wasser zahlen

Wasser ist ein kostbares und teures Gut. Das werden die Bubesheimer bald im eigenen Geldbeutel spüren. Die Investition von 2,3 Millionen Euro in das neue Wasserhaus und der Anschluss an die Stadtwerke Günzburg wird in voller Höhe über einen einmaligen Verbesserungsbeitrag auf die Bürger umgelegt.

Von Sandra Kraus

Einen weitreichenden Beschluss hat der Bubesheimer Gemeinderat gefasst. Es geht um den Bereich der Trinkwasserversorgung, die mit dem Bau eines Wasserhauses und dem Anschluss an die Stadtwerke Günzburg zukunftsweisend verändert wird. Die geschätzten Kosten von 2,3 Millionen Euro werden ausschließlich über einen einmaligen Verbesserungsbeitrag finanziert und auf die Bürger umgelegt. Dieser Vorschlag, der von Bürgermeister Walter Sauter ( Freie Wähler) eingebracht wurde, wurde mit 7:3 Stimmen mehrheitlich angenommen.

Die Gemeinderäte Georg Zeiser (Unabhängige Bürgerliste) und Christoph Oberauer hatten für eine Mischfinanzierung aus Verbesserungsbeitrag und Wassergebühr plädiert. Zeiser hätte 80 Prozent der 2,3 Millionen Euro über einen Verbesserungsbeitrag und 20 Prozent über die Wassergebühr finanzieren wollen, Oberauer im Verhältnis 50 zu 50. Beide Anträge kamen jedoch nicht mehr zur Abstimmung, da die reine Finanzierung mittels Verbesserungsbeitrag auf Anhieb die Stimmenmehrheit bekam. Drei Gemeinderäte hatten sich entschuldigt und waren nicht da. Dritter Bürgermeister Gerhard Sobczyk ( CSU) hatte zu bedenken gegeben: „Es werden noch genug Kosten kommen, die nur mit den Wassergebühren finanziert werden dürfen. Wir sollten also die Möglichkeit für die Finanzierung über den Verbesserungsbeitrag nutzen.“

Infoversammlung für die Bubesheimer sobald es detaillierte Zahlen gibt

Bürgermeister Walter Sauter versprach eine Bürgerinfoversammlung für die Bubesheimer, sobald das mit der Kalkulation beauftragte Büro detaillierte Zahlen aufgrund der Finanzierungs-Entscheidung vorgelegt hat. Bereits vergeben werden konnte die Bauleistung für die neue Wasserleitung zwischen Günzburg und Bubesheim. Für 445000 Euro brutto erhielt die Firma Femo aus Holzheim den Zuschlag, die Kostenschätzung lag um rund 100000 Euro höher.

Auf dem Tisch lagen auch die Verbrauchszahlen von 2019: 71000 Kubikmeter Wasser wurden in Leipheim eingekauft, 9000 bei den Stadtwerken Günzburg, aus den Bubesheimer Brunnen floss kein Tropfen ins Wassernetz. Bitter ist, dass von den in Leipheim und Günzburg gekauften 80000 Kubikmetern Trinkwasser 64000 an die Bürger verkauft werden konnte – der Rest des Wassers ging auf dem Weg in die Häuser verloren. „Und wir wissen nicht einmal, wo es verschwindet. Die Lecksuche war zweimal erfolglos“, fasste Sauter zusammen. Jetzt soll eine Durchflussmessung Anhaltspunkte für Wasserrohrbrüche liefern.

Abwassergebühr steigt auf über zwei Euro an

Nächster Wasser-Themenkreis war das Abwasser. Die neue Beitrags- und Gebührenkalkulation durch das Münchner Fachbüro Kubus stand für die Jahre 2020 bis 2023 an. Ingrid Hannemann von Kubus stellte das Zahlenwerk vor und sagte: „Das ist gänzlich unspektakulär.“ Nachdem die Grundgebühr in Höhe von jährlich 24 Euro nicht erhöht wird, wird die Abwassergebühr von 1,76 Euro auf 2,01 Euro steigen. Mit einem Patt von 5:5 Stimmen war die Erhöhung der Grundgebühr abgelehnt worden. Die Gebühr für das Niederschlagswasser wird sich ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 2020 von 13 Cent auf 24 Cent erhöhen. In der Kalkulation wurde ein kalkulatorischer Zinssatz von 2,5 Prozent zugrunde gelegt. Ein Zinssatz, der sich laut Hannemann nicht mit dem Kapitalmarktzins vergleichen lassen muss.

Vom Abwasser ging es nahtlos über zum Gießwasser für landwirtschaftliche Kulturen. Im Bereich des Munitionswegs, wie der Feldweg entlang des Modellflugplatzes traditionell genannt wird, möchte ein Bauherr ein Becken für 5000 Kubikmeter Wasser bauen, um seine Felder bewässern zu können. Ein Flachbrunnen und ein Schachtbrunnen sollen das nötige Wasser herbeischaffen. Geschäftsstellenleiterin Sabine Ertle stellte klar: „Das Bauvorhaben im Außenbereich ist privilegiert. Die baurechtliche Genehmigung obliegt dem Landratsamt, heute geht es um das gemeindliche Einvernehmen.“ Dieses wurde einstimmig erteilt.

Gemeinde befürchtet Auswirkungen auf die beiden Trinkwasserbrunnen

Wesentlich schwerer tat sich der Gemeinderat mit dem Brunnen, der das für das Becken nötige Wasser aus dem Grundwasserreservoir hochpumpen soll. Man befürchtet Auswirkungen auf die beiden Trinkwasserbrunnen der Gemeinde und hat deshalb das Ingenieurbüro Ingeo eingeschaltet. Dort wird der im Jahr 2015 vom Landwirt zwölf Meter tief gebaute und im November 2019 auf 8,4 Meter zurückgebaute und sanierte Schachtbrunnen als nicht ganz unproblematisch gesehen. Oberflächenwasser könnte zu weit in die Tiefe dringen und die Grundwasserschicht, aus der die Gemeinde fördert, verunreinigen. Gemeinderat Peter Häußler sagte: „Wir dürfen nicht unsere Brunnen kaputt machen. Wir sollten einen runden Tisch mit allen Beteiligten machen.“ Gerüstet mit zusätzlichen Unterlagen des Wasserwirtschaftsamts möchte der Gemeinderat in der nächsten Sitzung entscheiden.

Hätte es nicht den Antrag des Musikvereins auf einen Zuschuss für die Tracht des Dirigenten und einen Notenschrank gegeben, wäre die komplette Februar-Sitzung des Gemeinderats dem Wasser gewidmet gewesen. Die Hälfte der Ausgaben in Höhe von 3500 Euro hätten die Musiker gerne bekommen, jetzt gibt es 40 Prozent. Mit 6:4 Stimmen wurde der von Bürgermeister Sauter eingebrachte Antrag angenommen.

