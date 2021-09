Duo fährt mit Taxi bis Burgau und haut Taxifahrer übers Ohr

Zwei Männer haben sich von Neu-Ulm bis Burgau mit dem Taxi fahren lassen. Am Ende drücken sie dem Taxifahrer nur fünf Euro in die Hand und hauen ab.

Am Samstagabend hat sich ein Taxifahrer an die Polizei in Burgau gewandt. Wie er angab, hatte er zwei Fahrgäste von Neu-Ulm nach Burgau gefahren. Als Fahrpreis seien 90 Euro vereinbart gewesen. Ein Fahrgast habe ihm in Burgau fünf Euro in die Hand gedrückt und gesagt, dass dies genug sei. Dann seien die beiden Fahrgäste weggelaufen.

Die verständigten Streifenbeamten konnten die beiden jedoch ausfindig machen. Die zwei erhalten laut Polizei noch eine weitere Anzeige, weil sie die eingesetzten Beamten bei der anschließenden Personalienfeststellung wiederholt beleidigten. (AZ)