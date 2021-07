Burgau/Günzburg

17:30 Uhr

Warum die Testzentren in Burgau und Günzburg geschlossen sind

Das Corona-Testzentrum in Burgau ist überraschend geschlossen worden.

Plus In Burgau wurde die Schließung im Hauptausschuss öffentlich. Doch es ist nicht der einzige betroffene Standort. Welche Rolle das Gesundheitsamt spielt.

Von Christian Kirstges

Wer am Dienstag zum Corona-Testzentrum am Burgauer Eisstadion wollte, stand überraschend vor verschlossenen Türen. Stadtratsmitglied Dieter Endris ( FDP/FB) wies am Abend im Hauptausschuss darauf hin - viele Bürger seien auch deswegen verärgert, weil es keine Informationen zum Grund gegeben habe und keiner telefonisch erreichbar gewesen sei. Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) erwiderte, nicht nur die Bürger, auch die Verwaltung ärgere das.

