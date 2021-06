Unfall auf der A8: Auto liegt quer auf der Fahrbahn

Am Dienstagmorgen kam es auf der A8 auf Höhe von Burgau zu einem Verkehrsunfall. Derzeit ist nur ein Fahrstreifen in Richtung München frei und Autofahrer stehen im Stau.

Auf der A8 bei Burgau gab es am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall. Laut Polizei liegt ein Auto kurz hinter Burgau auf der Fahrbahn in Richtung München quer auf der Straße. Der linke Fahrstreifen in Richtung München sei frei, die anderen blockiert, teilt die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten mit. Dadurch gebe es einen Rückstau von einem Kilometer. Zur Unfallursache sei noch nichts bekannt. (AZ)