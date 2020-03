vor 21 Min.

Drei Unfälle in kurzer Zeit

Im dichten Verkehr kracht es auf der A8

Gleich drei Auffahrunfälle haben sich am Freitag auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ereignet. Um 8.30 Uhr musste ein 23-jähriger Autofahrer wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 25-jährige Autofahrerin zu spät und kollidierte mit dem anderen Wagen. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von 3500 Euro.

Um 9.05 Uhr gab es einen weiteren Auffahrunfall. Hierbei musste ein 52-jähriger Autofahrer ebenfalls wegen des stockenden Verkehrs stärker bremsen. Eine 41-jährige Autofahrerin erkannte das zu spät und wollte eine Kollision vermeiden, indem sie auswich. Dabei streifte sie jedoch das Fahrzeug des 52-Jährigen an der linken Seite. Durch den Anprall wurde der Mann leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Kurz darauf ereignete sich ein weiter Verkehrsunfall. Auch eine 44-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende 20-jährige Autofahrerin erkannte das zu spät und fuhr auf. Ihr Fahrzeug prallte dann noch gegen einen Kleintransporter. Alle Unfallbeteiligten blieben hier unverletzt. Insgesamt entstand bei diesem Unfall laut Polizei ein Schaden in Höhe von 31000 Euro. (zg)

