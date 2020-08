vor 34 Min.

Drogen im Bus versteckt

Marihuana bei Kontrolle gefunden

Eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg hat am Freitagvormittag auf der Rastanlage Leipheim einen Flixbus kontrolliert, der von Holland auf dem Weg nach München war. Dabei fanden die Beamten in der Gepäckablage über dem Sitzplatz eines in München wohnhaften 23-jährigen Irakers einen etwa tennisballgroßen Knäuel, der mit Frischhaltefolie umwickelt war.

Darin befanden sich nach Angaben der Polizei etwa 15 Gramm Marihuana. Der Iraker durfte seine Fahrt nach München im Bus nicht fortsetzen und musste mit auf die Dienststelle kommen.

Anschließend konnte er seine Heimreise mit dem Zug fortsetzen. Den 23-jährigen Münchner erwartet nun eine Anzeige wegen des Schmuggels von Betäubungsmitteln. (zg)

Themen folgen