Eishockey

Ein Jubeltag für den ESV Burgau und seine Fans

Plus Erstes Heimspiel seit fast einem Jahr: Im Test gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm ist eine volle Auslastung der Arena möglich. Kommt ein Stürmer aus Litauen zu den Eisbären?

Von Jan Kubica

Hoffentlich bleibt es ein trauriger Rekord für die Ewigkeit. Exakt 344 Tage sind seit dem bislang letzten Heimspiel des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau vergangen. Fast ein Jahr lang mussten Spieler und Fans also darauf warten, dass sich endlich wieder richtig was rührt im örtlichen Eispalast. An diesem Freitag, 10. September 2021, ist es so weit: Zum Testspiel erwarten die Eisbären ab 20 Uhr den Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm. Zwei Details machen das Kräftemessen mit den Devils zusätzlich attraktiv.

