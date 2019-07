vor 22 Min.

FC Günzburg startet mit Aufsteigerduell in die Bezirksliga

Der FC Günzburg muss am ersten Spieltag auswärts in Mertingen ran. Im Donau-Ries erwartet sie eine starke Mannschaft.

Von Uli Anhofer

Am Sonntag um 15 Uhr beginnt für den FC Günzburg das Abenteuer Fußball-Bezirksliga. Zum Auftakt der Punktspiele setzte Bezirksspielleiter Rainer Zeiser ein Aufsteigerduell an. Die Kreisstädter fahren zum FC Mertingen.

Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries schaffte erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga. Und das sogar als Meister der Kreisliga Nord. Die Mertinger hatten am Saisonende einen Vorsprung von zwei Punkten auf dem großen Favoriten TSV Wertingen. Die Mertinger werden von Spielertrainer Bernhard Schuster gecoacht. Der Offensivspieler brachte es in der abgelaufenen Spielzeit in 26 Partien auf 22 Tore.

Mertingens beeindruckende Bilanz: 67:16 Tore

Der Aufsteiger erzielte in 26 Partien 67 Tore. Beeindruckend ist auch die Anzahl der Gegentore. Nur 16 Mal mussten die Mertinger den Ball aus dem eigenen Netz holen. Ziel des Teams aus der 3700 Einwohner zählenden Gemeinde ist der Klassenerhalt.

