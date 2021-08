Der SC Ichenhausen zeigt ein Klasse-Spiel

Fußball-Landesligist SC Ichenhausen schlägt den SV Cosmos Aystetten im heimischen Hindenburgpark vollauf verdient 3:0. Ein junger Torwart feiert Premiere.

Der SC Ichenhausen wird in dieser Landesliga-Saison immer besser. Das Heimspiel gegen den SV Cosmos Aystetten gewannen die Königsblauen an diesem Mittwochabend 3:0 (0:0). Möglich machte den Erfolg vor allem eine gehörige Leistungssteigerung, denn die ersten 25 Minuten der Begegnung hatten vor 165 Fans noch den Gästen gehört.

Warum Liridon Rrecaj fehlt

Seine Punktspiel-Premiere im Tor des SC Ichenhausen feierte Andre Tietze. Der 21-Jährige ersetzte Liridon Rrecaj und damit den einzigen Spieler, dem Trainer Oliver Unsöld vor Saisonbeginn eine Einsatzgarantie ausgesprochen hatte. Der Grund ist an sich ein höchst erfreulicher: Rrecaj hält sich derzeit im Kosovo auf, um dort seine Hochzeitsfeier vorzubereiten. Dem Vernehmen nach soll er für die kommende Partie des SCI beim FC Memmingen II (Samstag, 14. August 2021) kurzerhand einfliegen und anschließend postwendend in seine Heimat zurückkehren.

Seine Landesliga-Premiere im Tor des SC Ichenhausen feierte Andre Tietze. Er machte - wie bei diesem Schuss - eine gute Figur und brachte die Partie "zu Null" über die Runden. Foto: Ernst Mayer

An das Tempo in dieser Landesliga-Runde konnte oder musste sich Tietze jedenfalls schnell gewöhnen. Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gästen, die in ihren bisherigen Spielen jede Menge Tore erzielt hatten und entsprechend offensiv auftraten. Zwei-, dreimal kamen die immer wieder schnell in die Spitze spielenden Aystetter auch gefährlich in den Strafraum, letztlich aber überstanden die Gastgeber diese Phase, ohne Schaden zu nehmen.

Es dauert eine Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen

Die Königsblauen brauchten trotz der motivierenden nagelneuen Tornetze eine gewisse Zeit, um auf volle Betriebstemperatur zu kommen. Alles wirkte zunächst einen Schritt langsamer als bei den Gästen, was auch an den ständig erzwungenen Umstellungen im Team von Trainer Oliver Unsöld liegt. Dass Säulen wie Pierre Heckelmüller (erst ein Einsatz in dieser Spielzeit) und Marco Schlittmeier (ohne jede Spielpraxis) verletzt fehlen, lässt sich einfach nicht immer und in jeder Spielsituation wettmachen.

Als den Einheimischen dann doch mal ein ansehnlicher Spielzug gelang, setzte Yannick Maurer seinen Schuss aus allerdings großer Distanz viel zu hoch an (31.). Doch diese Aktion war ein Türöffner in die Partie. Die Königsblauen erspielten sich in der nun folgenden Phase bis zum Seitenwechsel sogar ein leichtes Übergewicht und hätten durchaus in Führung gehen können. Erneut Maurer bot sich nach einer zu kurzen Abwehr des Aystetter Torwarts Dragan Ignjatovic noch eine weitere gute Chance, doch der Abpraller war schwer zu nehmen und dann warf sich auch noch ein Abwehrspieler mutig in den Schuss (45.). Die nachfolgende Ecke köpfte Waldemar Schaab über den Kasten.

Andreas Beckmann trifft per Freistoß

Nach der Pause tat sich zunächst wenig, wobei die Ichenhauser deutlich mehr um Spielgestaltung bemüht waren und nun auch frischer wirkten. Ein mustergültig verwandelter Freistoß von Andreas Beckmann brachte dann die inzwischen verdiente Führung. Den in halblinker Position hart an der Strafraumlinie liegenden Ball wuchtete der Mittelfeldspieler in kühnem Bogen halbhoch ins kurze Eck (61.).

In der Folge taten die Ichenhauser genau das Richtige. Sie spielten weiter zielstrebig Richtung Gäste-Tor und ließen gar keinen Gedanken daran aufkommen, dass sie sich auf dem knappen Vorsprung ausruhen könnten. Folgerichtig bauten sie ihre Führung bereits nach kurzer Zeit aus. Schnell zirkulierte der Ball durch die eigenen Reihen, die Aystetter kamen nicht richtig hinterher, Maurer spielte den aufgerückten Verteidiger Maximilian Ocker zentimetergenau frei und der ließ Ignjatovic aus zehn Metern halbrechter Position keine Abwehrchance (71.).

Elfmeter bringt das 3:0

Kurz vor Schluss wurde der gerade erst eingewechselte Mateusz Staron im Strafraum zu Fall gebracht, der nicht immer souverän wirkende Schiedsrichter Andreas Kasenow entschied auf Strafstoß und Ugur Kiral netzte wuchtig zum Endstand ein (88.).

Die Gäste brachten in diesem zweiten Durchgang keine einzige wirklich gefährliche Aktion zustande.

So haben sie gespielt

SC Ichenhausen Tietze, Nikolic, Schaab, Ocker, Fischäß (77. Lynch), Strohhofer (73. Kiral), Beckmann, Riederle (46. Cam), Dopfer, Kustermann (86. Staron), Maurer

SV Cosmos Aystetten Ignjatovic, Djajic, Isufi, Burda (41. Muminovic), Dönmez, Drechsler, Mijailovic, Heckel, Michl, Krug, Wurm

Schiedsrichter Kasenow

Tore 1:0 Beckmann (61.), 2:0 Ocker (71.), 3:0 Kiral (88.)

Zuschauer 165