vor 50 Min.

Was Fußballer im Landkreis Günzburg zur Aussetzung des Spielbetriebs sagen

Plus Wegen der Corona-Pandemie hat der BFV die Winterpause ausgerufen. Was Fußballer im Landkreis Günzburg davon halten und wie sie das Thema Hallenfußball angehen.

Von Uli Anhofer

Günzburg Aufgrund der immer prekärer werdenden Corona-Situation in Bayern hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am 24. November 2021 alle Fußballspiele der Amateurligen in Bayern abgesagt und die Winterpause ausgerufen. Damit ruht auch auf den Sportplätzen der Region der Ball. Was sagen Funktionäre und Trainer im Landkreis Günzburg dazu? Und wie stehen sie zur Hallen-Saison, die zumindest vonseiten des BFV ausdrücklich nicht abgesagt wurde?

